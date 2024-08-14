14 августа 2024

В Екатеринбурге создали карту с рекомендациями мест для отдыха и развлечений

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по новому сезону Летнего театра и парк Маяковского. Екатеринбург, парк развлечений, отдых горожан, качели, лето в городе, аттракцион марс
Карта помогает горожанам и туристам решить проблему с выбором досуга Фото:

Для екатеринбуржцев и гостей города создали карту, в которой можно выбрать места для прогулок, культурного отдыха и обеда. Каждая точка сопровождается фотографией, краткой информацией и оценкой, рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекса».

«Новые рубрики в „Идеях“ доступны на главном экране режима. При нажатии кнопки „Развлечься“ пользователи увидят на карте места с развлечениями, которые могут им понравиться, например концертные залы, аквапарки и клубы. А в рубрике „Погулять“ — места, которые интересно исследовать: парки, достопримечательности и смотровые площадки», — пояснили в компании.

Также пользователи смогут найти в «Яндекс Картах» подборки с предложениями, где отдохнуть на природе, готовят самые вкусные завтраки, как лучше простроить велосипедный маршрут и многое другое. Уточняется, что раздел будет подстраиваться под нужды пользователя, чтобы люди смогли по-новому взглянуть на Екатеринбург и открыть для себя интересные места.

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Для екатеринбуржцев и гостей города создали карту, в которой можно выбрать места для прогулок, культурного отдыха и обеда. Каждая точка сопровождается фотографией, краткой информацией и оценкой, рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекса». «Новые рубрики в „Идеях“ доступны на главном экране режима. При нажатии кнопки „Развлечься“ пользователи увидят на карте места с развлечениями, которые могут им понравиться, например концертные залы, аквапарки и клубы. А в рубрике „Погулять“ — места, которые интересно исследовать: парки, достопримечательности и смотровые площадки», — пояснили в компании. Также пользователи смогут найти в «Яндекс Картах» подборки с предложениями, где отдохнуть на природе, готовят самые вкусные завтраки, как лучше простроить велосипедный маршрут и многое другое. Уточняется, что раздел будет подстраиваться под нужды пользователя, чтобы люди смогли по-новому взглянуть на Екатеринбург и открыть для себя интересные места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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