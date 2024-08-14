В Екатеринбурге создали карту с рекомендациями мест для отдыха и развлечений

15 августа 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Карта помогает горожанам и туристам решить проблему с выбором досуга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для екатеринбуржцев и гостей города создали карту, в которой можно выбрать места для прогулок, культурного отдыха и обеда. Каждая точка сопровождается фотографией, краткой информацией и оценкой, рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекса». «Новые рубрики в „Идеях“ доступны на главном экране режима. При нажатии кнопки „Развлечься“ пользователи увидят на карте места с развлечениями, которые могут им понравиться, например концертные залы, аквапарки и клубы. А в рубрике „Погулять“ — места, которые интересно исследовать: парки, достопримечательности и смотровые площадки», — пояснили в компании. Также пользователи смогут найти в «Яндекс Картах» подборки с предложениями, где отдохнуть на природе, готовят самые вкусные завтраки, как лучше простроить велосипедный маршрут и многое другое. Уточняется, что раздел будет подстраиваться под нужды пользователя, чтобы люди смогли по-новому взглянуть на Екатеринбург и открыть для себя интересные места. Фото предоставлено пресс-службой компании «Яндекс» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для екатеринбуржцев и гостей города создали карту, в которой можно выбрать места для прогулок, культурного отдыха и обеда. Каждая точка сопровождается фотографией, краткой информацией и оценкой, рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекса». «Новые рубрики в „Идеях“ доступны на главном экране режима. При нажатии кнопки „Развлечься“ пользователи увидят на карте места с развлечениями, которые могут им понравиться, например концертные залы, аквапарки и клубы. А в рубрике „Погулять“ — места, которые интересно исследовать: парки, достопримечательности и смотровые площадки», — пояснили в компании. Также пользователи смогут найти в «Яндекс Картах» подборки с предложениями, где отдохнуть на природе, готовят самые вкусные завтраки, как лучше простроить велосипедный маршрут и многое другое. Уточняется, что раздел будет подстраиваться под нужды пользователя, чтобы люди смогли по-новому взглянуть на Екатеринбург и открыть для себя интересные места.