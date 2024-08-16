Бастрыкин заинтересовался неблагополучной семьей из Екатеринбурга

17 августа 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил о доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах (фото из архива0 Фото: Владимир Андреев © URA.RU После сообщений федерального телевидения о плохих условиях жизни детей в одном из районов Екатеринбурга, где мать, якобы, злоупотребляет алкоголем и неправомерно расходует детские пособия, начата процессуальная проверка, о ходе которой поручил доложить председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. «В эфире федерального телевидения сообщалось о ненадлежащих социально-бытовых условиях семьи, в которой воспитываются дети, в одном из районов города Екатеринбурга… Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сказано в telegram-канале ведомства. В тексте сказано, что мать, воспитывающая двоих детей, употребляет алкоголь, использует детские пособия не по назначению и нарушает общественный порядок, при этом органы опеки не предпринимают никаких действий. Следственный комитет России по Свердловской области начал процессуальную проверку в соответствии со статьей 156 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о семье из эфира телешоу «Мужское/Женское», подтвердил URA.RU старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга. В выпуске от 16 августа Алсу Ганиева заявила, что устала от ежедневных криков и пьянок соседки. По ее словам, мать двоих детей Раиса Крохина, которая сейчас беременна третьим ребенком, не следит за своими детьми: они часто остаются без должного ухода и питания. Сама же Крохина заявляет о своей невиновности. Она отрицает постоянное употребление алкоголя и подчеркивает, что в настоящее время особенно следит за своим здоровьем из-за беременности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После сообщений федерального телевидения о плохих условиях жизни детей в одном из районов Екатеринбурга, где мать, якобы, злоупотребляет алкоголем и неправомерно расходует детские пособия, начата процессуальная проверка, о ходе которой поручил доложить председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. «В эфире федерального телевидения сообщалось о ненадлежащих социально-бытовых условиях семьи, в которой воспитываются дети, в одном из районов города Екатеринбурга… Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сказано в telegram-канале ведомства. В тексте сказано, что мать, воспитывающая двоих детей, употребляет алкоголь, использует детские пособия не по назначению и нарушает общественный порядок, при этом органы опеки не предпринимают никаких действий. Следственный комитет России по Свердловской области начал процессуальную проверку в соответствии со статьей 156 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о семье из эфира телешоу «Мужское/Женское», подтвердил URA.RU старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга. В выпуске от 16 августа Алсу Ганиева заявила, что устала от ежедневных криков и пьянок соседки. По ее словам, мать двоих детей Раиса Крохина, которая сейчас беременна третьим ребенком, не следит за своими детьми: они часто остаются без должного ухода и питания. Сама же Крохина заявляет о своей невиновности. Она отрицает постоянное употребление алкоголя и подчеркивает, что в настоящее время особенно следит за своим здоровьем из-за беременности.