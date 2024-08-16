В Нижневартовске (ХМАО) вечером 17 августа на улице Северной жильцы одного из подъездов почувствовали сильный запах гари из квартиры соседки. На стук в дверь женщина не отреагировала и тогда испуганные югорчане вызвали спасателей. О происшествии корреспонденту URA.RU сообщили в окружном Управлении МЧС.
«Северная 11/1, подгорание пищи. Жильцы вызвали спасателей. Вскрывали дверь, внутри женщина», — сообщили в ведомстве. На место прибыли медики.
Уточняется, что жительница квартиры, предварительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому на стук соседей не реагировала. Пострадавших нет.
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