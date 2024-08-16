16 августа 2024

В ХМАО к дому съехались все спецслужбы из-за опасного запаха. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дверь в квартиру пришлось вскрывать, так как хозяйка не реагировала на стук соседей и спасателей
Дверь в квартиру пришлось вскрывать, так как хозяйка не реагировала на стук соседей и спасателей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 17 августа на улице Северной жильцы одного из подъездов почувствовали сильный запах гари из квартиры соседки. На стук в дверь женщина не отреагировала и тогда испуганные югорчане вызвали спасателей. О происшествии корреспонденту URA.RU сообщили в окружном Управлении МЧС.

«Северная 11/1, подгорание пищи. Жильцы вызвали спасателей. Вскрывали дверь, внутри женщина», — сообщили в ведомстве. На место прибыли медики.

Уточняется, что жительница квартиры, предварительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому на стук соседей не реагировала. Пострадавших нет.

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 17 августа на улице Северной жильцы одного из подъездов почувствовали сильный запах гари из квартиры соседки. На стук в дверь женщина не отреагировала и тогда испуганные югорчане вызвали спасателей. О происшествии корреспонденту URA.RU сообщили в окружном Управлении МЧС. «Северная 11/1, подгорание пищи. Жильцы вызвали спасателей. Вскрывали дверь, внутри женщина», — сообщили в ведомстве. На место прибыли медики. Уточняется, что жительница квартиры, предварительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому на стук соседей не реагировала. Пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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