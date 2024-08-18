Его голосом говорили Гомер Симпсон, император Палпатин и Магнето: умер Борис Быстров

Скончался актер кино и дубляжа Борис Быстров

18 августа 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Народный артист РФ Борис Быстров скончался на 80-м году жизни Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Globallookpress Сегодня, 18 августа, ушел из жизни легендарный актер кино и дубляжа Борис Быстров. Ему могло исполниться 80 лет. Его знают по фильмам «Волшебная лампа Аладдина», «Удар! Еще удар!», «Приключения желтого чемоданчика» и многим другим. Кроме того, Быстров являлся голосом Гомера Симпсона в «Симпсонах», императора Палпатина в «Звездных войнах» и Магнето в «Людях Икс». Что известно о жизни актера — в материале URA.RU. Первая главная роль и триумф Борис Быстров родился 12 февраля 1945 года в Москве. Актерскую карьеру он начал сразу же после окончания школы-студии МХАТ. Его первая главная роль была в фильме «Волшебная лампа Аладдина». На тот момент Борис не подозревал, что эта роль прославит его на всю страну. На тот момент актеру исполнился всего лишь 21 год. Однако Борисов не смог справится с резко обрушившейся популярностью и начал пить. Борис Быстров в роли Алладина и Екатерина Верулашвили в роли матери Алладина Фото: Russian Look/Globallookpress Почему внешность Быстрова испортила ему кинокарьеру Бориса Быстрова многие кинорежиссеры и продюсеры знали по роли Алладина, что стало настоящей проблемой для актера. На кастингах он часто получал отказы из-за своей внешности. Он пробовался на роль капитана в военном фильме, участвовал в фотопробах, но все безуспешно. Ему говорили, что «не бывает таких капитанов!». Он пробовал себя в разных амплуа. Например, в качестве работяг и характерных героев, но тоже получал отказ. Из-за этого ему приходилось долгое время играть на втором плане. Отмечается, что повторить успех Алладина ему так и не удалось, поэтому он сменил род деятельности. «Русский голос» императора Палпатина и Гомера Сипсона Борис Быстров озвучивал Гомера Симпсона в «Симпсонах» Фото: PLANET PHOTOS/Globallookpress После неудач в актерской карьере Борис Быстров решил попробовать себя в дубляже иностранных кинокартин. Своего первого персонажа он озвучил еще в начале 1970-х годов, после этого последовало еще около 500 работ. Он стал голосом Гомера Симпсона в «Симпсонах», героев «Футурамы», Альфреда в трилогии «Темный рыцарь», императора Палпатина в «Звездных войнах», Магнето в «Людях Икс». Быстров также озвучил Аластору Грюму из «Гарри Поттера», Скуби-Ду, и почти всех героев Марлона Брандо. Помимо этого, он также принимал участие в таких кинокартинах, как «Иствикские ведьмы», «Список Шиндлера», «Люди в черном» и многими другими. Личная жизнь Бориса Быстрова Народный артист РФ Борис Быстров был трижды женат. Первой его женой была дочь актера Леонида Кмита Инна. Их союз просуществовал 10 лет. В браке у них родилась дочь Екатерина. Однако после развода она взяла фамилию матери и тоже стала актрисой. Второй брак у Бориса был с танцовщицей Татьяной Лейбель. Однако их союз разрушился из-за алкогольной зависимости актера и разных взглядов на жизнь. Татьяна хотела уехать из СССР, в то время как актер предпочел остаться. В итоге после развода женщина покинула страну и эмигрировала в Канаду. Борис Быстров со своей третьей женой актрисой Ириной Савиной на юбилейном вечере заслуженного артиста России Сергея Колесникова в московском Доме кино Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Третий брак был с актрисой Ириной Савиной. Долгие годы они вместе участвовали в театральных постановка в театре имени М. Ермоловой. Также у пары родился сын Николай, который также решил связать жизнь с дубляжом фильмов. По словам Бориса, он был счастлив в этом браке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 18 августа, ушел из жизни легендарный актер кино и дубляжа Борис Быстров. Ему могло исполниться 80 лет. Его знают по фильмам «Волшебная лампа Аладдина», «Удар! Еще удар!», «Приключения желтого чемоданчика» и многим другим. Кроме того, Быстров являлся голосом Гомера Симпсона в «Симпсонах», императора Палпатина в «Звездных войнах» и Магнето в «Людях Икс». Что известно о жизни актера — в материале URA.RU. Борис Быстров родился 12 февраля 1945 года в Москве. Актерскую карьеру он начал сразу же после окончания школы-студии МХАТ. Его первая главная роль была в фильме «Волшебная лампа Аладдина». На тот момент Борис не подозревал, что эта роль прославит его на всю страну. На тот момент актеру исполнился всего лишь 21 год. Однако Борисов не смог справится с резко обрушившейся популярностью и начал пить. Бориса Быстрова многие кинорежиссеры и продюсеры знали по роли Алладина, что стало настоящей проблемой для актера. На кастингах он часто получал отказы из-за своей внешности. Он пробовался на роль капитана в военном фильме, участвовал в фотопробах, но все безуспешно. Ему говорили, что «не бывает таких капитанов!». Он пробовал себя в разных амплуа. Например, в качестве работяг и характерных героев, но тоже получал отказ. Из-за этого ему приходилось долгое время играть на втором плане. Отмечается, что повторить успех Алладина ему так и не удалось, поэтому он сменил род деятельности. После неудач в актерской карьере Борис Быстров решил попробовать себя в дубляже иностранных кинокартин. Своего первого персонажа он озвучил еще в начале 1970-х годов, после этого последовало еще около 500 работ. Он стал голосом Гомера Симпсона в «Симпсонах», героев «Футурамы», Альфреда в трилогии «Темный рыцарь», императора Палпатина в «Звездных войнах», Магнето в «Людях Икс». Быстров также озвучил Аластору Грюму из «Гарри Поттера», Скуби-Ду, и почти всех героев Марлона Брандо. Помимо этого, он также принимал участие в таких кинокартинах, как «Иствикские ведьмы», «Список Шиндлера», «Люди в черном» и многими другими. Народный артист РФ Борис Быстров был трижды женат. Первой его женой была дочь актера Леонида Кмита Инна. Их союз просуществовал 10 лет. В браке у них родилась дочь Екатерина. Однако после развода она взяла фамилию матери и тоже стала актрисой. Второй брак у Бориса был с танцовщицей Татьяной Лейбель. Однако их союз разрушился из-за алкогольной зависимости актера и разных взглядов на жизнь. Татьяна хотела уехать из СССР, в то время как актер предпочел остаться. В итоге после развода женщина покинула страну и эмигрировала в Канаду. Третий брак был с актрисой Ириной Савиной. Долгие годы они вместе участвовали в театральных постановка в театре имени М. Ермоловой. Также у пары родился сын Николай, который также решил связать жизнь с дубляжом фильмов. По словам Бориса, он был счастлив в этом браке.