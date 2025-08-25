Во Владивостоке девочка наелась камней и выжила

Маленькая девочка съела камни во время прогулки в детском саду, по итогу ей провели операцию
Во Владивостоке врачи Краевой детской клинической больницы №1 провели экстренную операцию и удалили четыре камня из дыхательных путей маленькой девочки. Ребенок наелся камней во время прогулки в детском саду. Об этом сообщило министерство здравоохранения Приморского края.

«Девочка во время прогулки в садике проглотила камень, что заметила воспитатель. Сначала родители не увидели признаков недомогания, но вскоре у ребёнка появился кашель, и его доставили в больницу. Врачи обнаружили камень в трахее и успешно его удалили. Однако при дополнительном обследовании оказалось, что в дыхательных путях находится ещё несколько мелких камней», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, инцидент произошел во время прогулки в детском саду. Воспитатель заметила, что девочка проглотила камень. В результате проведенной эндоскопической операции специалисты извлекли из дыхательных путей девочки четыре инородных предмета. После хирургического вмешательства ребенок находился под наблюдением медиков и вскоре был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Причем если бы не оперативное вмешательство врачей, камни внутри пищевода могли бы потенциально привести к некрозу тканей и другим осложнениям. 

Ранее похожий случай произошел в Нефтеюганске (ХМАО), где врачи окружной клинической больницы с помощью эндоскопической операции без разрезов извлекли камень из желчного протока мужчины. По итогу пациент избежал потенциальных тяжелых осложнений.

