Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали медицинскую повязку с наночастицами меди и антибиотиками, которая позволяет снизить кровопотерю при тяжелых ранениях более чем в четыре раза. Как сообщили СМИ, материал уже прошел испытания на животных.
«Повязка предназначена в первую очередь для тяжелых ранений в условиях ограниченной медицинской помощи. Она создана из нанофибрового материала — тончайшей мембраны, волокна, которое в сотни раз тоньше человеческого волоса. Инновационный патч, прошедший клинические испытания, способен снижать кровопотерю почти в четыре раза по сравнению с обычными перевязочными средствами, ускорять заживление раны, уничтожать широкий спектр бактериальных штаммов», — рассказала ректор НИТУ МИСиС Алевтина Черникова. Ее слова передают «Известия».
Ранее массовое применение сухой (лиофилизированной) плазмы в российских госпиталях стало настоящим прорывом в отечественной военной медицине. Об этом рассказал военный врач-анестезиолог, капитан медицинской службы группировки войск «Днепр» с позывным «Ардуан».
