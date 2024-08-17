В Пермском крае резко снизились продажи автомобилей «Москвич»

18 августа 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Количество зарегистрированных автомобилей «Москвич» снизилось Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае в июле на 26,3% снизились продажи автомобилей «Москвич». В прошлом месяце в крае было зарегистрировано 42 авто (в июле 2023-го — 57), следует из отчета сообщества «Автомаркетолог». «В Прикамье в июле на 26,3 процента снизились продажи автомобилей „Москвич“. В прошлом месяце было зарегистрировано 42 авто, а в июле 2023-го — 57. При этом доля всех автомобилей данной марки от общего числа зарегистрированных в июле машин составила 3,6 процента», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные сообщества. В марте 2024 года на территории Пермского края зафиксировали резкий рост объема регистрации новых автомобилей «Москвич». На учет было поставлено 83 «Москвича», что в 5,9 раза больше, чем в марте 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае в июле на 26,3% снизились продажи автомобилей «Москвич». В прошлом месяце в крае было зарегистрировано 42 авто (в июле 2023-го — 57), следует из отчета сообщества «Автомаркетолог». «В Прикамье в июле на 26,3 процента снизились продажи автомобилей „Москвич“. В прошлом месяце было зарегистрировано 42 авто, а в июле 2023-го — 57. При этом доля всех автомобилей данной марки от общего числа зарегистрированных в июле машин составила 3,6 процента», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные сообщества. В марте 2024 года на территории Пермского края зафиксировали резкий рост объема регистрации новых автомобилей «Москвич». На учет было поставлено 83 «Москвича», что в 5,9 раза больше, чем в марте 2023 года.