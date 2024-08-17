17 августа 2024
16 августа 2024

В Пермском крае резко снизились продажи автомобилей «Москвич»

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, москвич 3, шоу рум
Количество зарегистрированных автомобилей «Москвич» снизилось Фото:

В Пермском крае в июле на 26,3% снизились продажи автомобилей «Москвич». В прошлом месяце в крае было зарегистрировано 42 авто (в июле 2023-го — 57), следует из отчета сообщества «Автомаркетолог».

«В Прикамье в июле на 26,3 процента снизились продажи автомобилей „Москвич“. В прошлом месяце было зарегистрировано 42 авто, а в июле 2023-го — 57. При этом доля всех автомобилей данной марки от общего числа зарегистрированных в июле машин составила 3,6 процента», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные сообщества.

В марте 2024 года на территории Пермского края зафиксировали резкий рост объема регистрации новых автомобилей «Москвич». На учет было поставлено 83 «Москвича», что в 5,9 раза больше, чем в марте 2023 года.

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В Пермском крае в июле на 26,3% снизились продажи автомобилей «Москвич». В прошлом месяце в крае было зарегистрировано 42 авто (в июле 2023-го — 57), следует из отчета сообщества «Автомаркетолог». «В Прикамье в июле на 26,3 процента снизились продажи автомобилей „Москвич“. В прошлом месяце было зарегистрировано 42 авто, а в июле 2023-го — 57. При этом доля всех автомобилей данной марки от общего числа зарегистрированных в июле машин составила 3,6 процента», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные сообщества. В марте 2024 года на территории Пермского края зафиксировали резкий рост объема регистрации новых автомобилей «Москвич». На учет было поставлено 83 «Москвича», что в 5,9 раза больше, чем в марте 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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