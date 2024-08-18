18 августа 2024

У челябинцев из-за развития рынка ИЖС резко вырос спрос на ремонт частных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильнее всего у челябинцев вырос спрос на работы по изоляции и утеплению домов
Сильнее всего у челябинцев вырос спрос на работы по изоляции и утеплению домов Фото:

В Челябинске в августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с развитием рынка ИЖС увеличился спрос на ремонт загородных домов. Наибольшую популярность у горожан приобрела услуга по утеплению дачных домов, спрос на нее вырос на 85%, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«За год увеличился интерес челябинцев к работам по изоляции и утеплению домов. В августе 2024 года спрос на эту услугу вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, утепление дачных домов позволяет использовать их в холодное время года и сэкономить на счетах за отопление. Многие челябинцы, проживающие в квартирах, уже в этом году хотят переехать в частные дома и жить за городом круглый год.

Также в 2024 году челябинцы стали чаще искать мастеров, специализирующихся на высотных кровельных работах. В августе 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года спрос на эту услугу вырос на 21%. 

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В Челябинске в августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с развитием рынка ИЖС увеличился спрос на ремонт загородных домов. Наибольшую популярность у горожан приобрела услуга по утеплению дачных домов, спрос на нее вырос на 85%, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «За год увеличился интерес челябинцев к работам по изоляции и утеплению домов. В августе 2024 года спрос на эту услугу вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, утепление дачных домов позволяет использовать их в холодное время года и сэкономить на счетах за отопление. Многие челябинцы, проживающие в квартирах, уже в этом году хотят переехать в частные дома и жить за городом круглый год. Также в 2024 году челябинцы стали чаще искать мастеров, специализирующихся на высотных кровельных работах. В августе 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года спрос на эту услугу вырос на 21%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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