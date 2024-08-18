Какие выплаты могут получить челябинцы при переезде в сельскую местность

Челябинцы получат выплаты при при переезде и работе на селе

19 августа 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Специалисты на селе получат единовременные выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область активно привлекает квалифицированных специалистов в сельские территории и малые города благодаря реализации целого ряда кадровых программ. О том, как врачам, учителям, тренерам и работникам культуры получить деньги от государства, читайте в материале URA.RU. «Благодаря реализации целого ряда программ в сельские территории и малые города Челябинской области ежегодно приезжают жить и работать квалифицированные педагоги, врачи, фельдшеры, медсестры, тренеры и работники культуры. Для участия в программе специалисту необходимо переехать на работу в населенный пункт с численностью населения до 50 тысяч человек и отработать в профильном учреждении не менее пяти лет», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Сколько денег составит единовременная выплата — Один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров, а также акушерок и медсестер ФАПов; — 1,5 миллиона рублей для врачей и 750 тысяч рублей для фельдшеров, а также акушерок и медсестер ФАПов в удаленных и труднодоступных территориях области. — По федеральной программе «Земский учитель» выплата составит один миллион рублей; — По региональным программам «Земский тренер» и «Земский работник культуры» — один миллион рублей. Их зарплаты увеличены до среднего по экономике. Сколько человек трудоустроены С 2012 года благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в регионе трудоустроены 937 врачей и 274 медработника среднего звена. Для работы в школы сельской местности и малых городов в рамках программы с 2020 года удалось привлечь 212 учителей. По программам «Земский тренер» и «Земский работник культуры» привлекли 64 специалиста мира искусств и 38 тренеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская область активно привлекает квалифицированных специалистов в сельские территории и малые города благодаря реализации целого ряда кадровых программ. О том, как врачам, учителям, тренерам и работникам культуры получить деньги от государства, читайте в материале URA.RU. «Благодаря реализации целого ряда программ в сельские территории и малые города Челябинской области ежегодно приезжают жить и работать квалифицированные педагоги, врачи, фельдшеры, медсестры, тренеры и работники культуры. Для участия в программе специалисту необходимо переехать на работу в населенный пункт с численностью населения до 50 тысяч человек и отработать в профильном учреждении не менее пяти лет», — сообщили в пресс-службе правительства региона. — Один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров, а также акушерок и медсестер ФАПов; — 1,5 миллиона рублей для врачей и 750 тысяч рублей для фельдшеров, а также акушерок и медсестер ФАПов в удаленных и труднодоступных территориях области. — По федеральной программе «Земский учитель» выплата составит один миллион рублей; — По региональным программам «Земский тренер» и «Земский работник культуры» — один миллион рублей. Их зарплаты увеличены до среднего по экономике. С 2012 года благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в регионе трудоустроены 937 врачей и 274 медработника среднего звена. Для работы в школы сельской местности и малых городов в рамках программы с 2020 года удалось привлечь 212 учителей. По программам «Земский тренер» и «Земский работник культуры» привлекли 64 специалиста мира искусств и 38 тренеров.