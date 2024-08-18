В Камышлове (Свердловская область) утром 19 августа полицейский УАЗ перевернулся от столкновения с Lada Vesta. Служебная машина ехала на вызов со специальными сигналами. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«По данному факту проводится проверка. Выясняются максимально подробные обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято обоснованное решение. Транспортные средства получили механические повреждения. Людям оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал полковник Горелых.
По его словам, серьезных травм никто не получил, однако в больницу доставили пассажира Lada. «Госпитализация ему не потребовалась», — отметил представитель свердловского ГУ МВД.
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