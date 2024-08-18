18 августа 2024
17 августа 2024

Полиция ХМАО накажет telegram-канал за фейк о медведе, который загрыз человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Видео с медведем, который якобы загрыз грибника из ХМАО, оказалось фейком
Видео с медведем, который якобы загрыз грибника из ХМАО, оказалось фейком Фото:

Полиция ХМАО привлечет к административной ответственности автора поста в telegram-канале «Медвежий (Типичный) Нефтеюганск и ХМАО» за фейковый пост. В сообществе было опубликовано видео, на котором изображен застреленный медведь, который ранее якобы загрыз грибника в поселке Сингапай Нефтеюганского района.

«Полиция разыскивает автора поста», – рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД. За распространение фейка автору поста грозит административная ответственность по статье 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».

Ранее в telegram-канале появилось видео с убитым медведем, который якобы загрыз грибника в Нефтеюганском районе. Однако снято оно было в другом регионе.

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Полиция ХМАО привлечет к административной ответственности автора поста в telegram-канале «Медвежий (Типичный) Нефтеюганск и ХМАО» за фейковый пост. В сообществе было опубликовано видео, на котором изображен застреленный медведь, который ранее якобы загрыз грибника в поселке Сингапай Нефтеюганского района. «Полиция разыскивает автора поста», – рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД. За распространение фейка автору поста грозит административная ответственность по статье 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Ранее в telegram-канале появилось видео с убитым медведем, который якобы загрыз грибника в Нефтеюганском районе. Однако снято оно было в другом регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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