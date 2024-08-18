Полиция ХМАО накажет telegram-канал за фейк о медведе, который загрыз человека

Полиция ХМАО привлечет к административной ответственности автора поста в telegram-канале «Медвежий (Типичный) Нефтеюганск и ХМАО» за фейковый пост. В сообществе было опубликовано видео, на котором изображен застреленный медведь, который ранее якобы загрыз грибника в поселке Сингапай Нефтеюганского района.
«Полиция разыскивает автора поста», – рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД. За распространение фейка автору поста грозит административная ответственность по статье 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».
Ранее в telegram-канале появилось видео с убитым медведем, который якобы загрыз грибника в Нефтеюганском районе. Однако снято оно было в другом регионе.
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