19 августа 2024

Пассажиры Utair стали чаще летать за рубеж

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры Utair стали чаще летать за границу
Пассажиры Utair стали чаще летать за границу Фото:

Пассажиры авиакомпании Utair, которая зарегистрирована в ХМАО, стали больше летать на международных рейсах. Количество путешественников, которые использовали услуги перевозчика для выезда за границу, в этом году увеличилось на 17%. Об этом агентству URA.RU сообщила пресс-служба авиакомпании.

«На самолетах Utair пассажиропоток вырос на 3,7% к аналогичному периоду 2023 года. Рейсы Utair для путешествий за рубеж выбрали 891 795 пассажиров, что на 17,2% больше, чем в прошлом году», — сообщила пресс-служба Utair.

Услугами Utair для перелетов внутри страны выбрали 2 726 708 человек. За семь месяцев 2024 года авиакомпания обслужила около четырех миллионов пассажиров. Из них 3 618 503 человека летали на самолетах, а оставшиеся 376 059 — на вертолетах.

 Ранее URA.RU писало, что Utair запустит прямые рейсы из Сургута (ХМАО) и Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). С 5 октября самолеты в ОАЭ будут летать по субботам.

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Пассажиры авиакомпании Utair, которая зарегистрирована в ХМАО, стали больше летать на международных рейсах. Количество путешественников, которые использовали услуги перевозчика для выезда за границу, в этом году увеличилось на 17%. Об этом агентству URA.RU сообщила пресс-служба авиакомпании. «На самолетах Utair пассажиропоток вырос на 3,7% к аналогичному периоду 2023 года. Рейсы Utair для путешествий за рубеж выбрали 891 795 пассажиров, что на 17,2% больше, чем в прошлом году», — сообщила пресс-служба Utair. Услугами Utair для перелетов внутри страны выбрали 2 726 708 человек. За семь месяцев 2024 года авиакомпания обслужила около четырех миллионов пассажиров. Из них 3 618 503 человека летали на самолетах, а оставшиеся 376 059 — на вертолетах.  Ранее URA.RU писало, что Utair запустит прямые рейсы из Сургута (ХМАО) и Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). С 5 октября самолеты в ОАЭ будут летать по субботам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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