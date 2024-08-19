Пассажиры Utair стали чаще летать за рубеж

Пассажиры авиакомпании Utair, которая зарегистрирована в ХМАО, стали больше летать на международных рейсах. Количество путешественников, которые использовали услуги перевозчика для выезда за границу, в этом году увеличилось на 17%. Об этом агентству URA.RU сообщила пресс-служба авиакомпании.
«На самолетах Utair пассажиропоток вырос на 3,7% к аналогичному периоду 2023 года. Рейсы Utair для путешествий за рубеж выбрали 891 795 пассажиров, что на 17,2% больше, чем в прошлом году», — сообщила пресс-служба Utair.
Услугами Utair для перелетов внутри страны выбрали 2 726 708 человек. За семь месяцев 2024 года авиакомпания обслужила около четырех миллионов пассажиров. Из них 3 618 503 человека летали на самолетах, а оставшиеся 376 059 — на вертолетах.
Ранее URA.RU писало, что Utair запустит прямые рейсы из Сургута (ХМАО) и Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). С 5 октября самолеты в ОАЭ будут летать по субботам.
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