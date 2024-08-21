Больше 20 школ из Екатеринбурга признаны лучшими в России

В список лучших учебных заведений России в 2024 году попали 22 школы из Екатеринбурга. Учреждения оценивали по конкурентоспособности выпускников. Рейтинг составили аналитики агентства RAEX.
Первой школой из Екатеринбурга, которая оказалась лучшей в России стал СУНЦ УрФУ, занявший 19 место с долей бюджетников на 52% и олимпиадниками на 31%. На 50 месте разместилась гимназия № 9 (50,5% бюджетников и 21% олимпиадников). Третьим среди екатеринбургских учреждений и 73-м среди российских стал лицей № 130 (65,4% бюджетников и олимпиадников 11,9%).
Всего в топ-100 попали только три учебных учреждения из Екатеринбурга. Остальные перечислены ниже:
- Лицей № 110 им. Л.К. Гришиной — 138 место;
- Школа № 168 — 162 место;
- Школа № 67 с углубленным изучением отдельных предметов — 184 место;
- Гимназия № 144 — 185 место;
- Школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов — 188 место;
- Гимназия № 13 — 200 место;
- Школа № 53 с углубленным изучением отдельных предметов — 220 место;
- Гимназия № 99 — 226 место;
- Гимназия № 104 «Классическая гимназия» — 228 место;
- Лицей № 100 — 231 место;
- Школа № 68 с углубленным изучением отдельных предметов — 234 место;
- Гимназия № 45 — 236 место;
- Лицей № 159 — 238 место;
- Лицей № 88 — 246 место;
- Гимназия № 176 — 251 место;
- Гимназия № 161 — 257 место;
- Гимназия № 202 «Менталитет» — 270 место;
- Лицей № 180 «Полифорум» — 274 место;
- Гимназия № 35 — 284 место.
Список составляли по количеству детей, поступивших в лучшие российские вузы. Учитывалось даже, на какой основе ученики зачислялись в университет: бюджетная основа, платная, в рамках целевого приема или на основании победы в олимпиаде без других вступительных испытаний.
Ранее городской департамент образования подвел свои предварительные результаты рейтинга лучших школ Екатеринбурга. Лидером по количеству стобалльников удерживает элитная гимназия №9.
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