Рейтинг лучших школ Екатеринбурга обновлен: первые итоги ЕГЭ

В главном соревновании школ Екатеринбурга побеждает элитная гимназия №9

13 июня 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Качество подготовки к ЕГЭ — едва ли не основной показатель уровня образовательных учреждений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По итогам ЕГЭ-2024 рейтинг лучших школ Екатеринбурга может обновиться. На это указывают предварительные результаты кампании, которыми с URA.RU поделились в городском департаменте образования. Первое место по количеству стобалльников удерживает элитная гимназия №9. В прошлом году она делила первое место с СУНЦ УрФУ (восемь человек), в этом подготовила как минимум 12 — учитывая, что результаты сведены только по пяти предметам. В списке топ- школ в 2023-м были также школа №2 (шесть стобалльников), гимназия №116 и лицей №12 (по три). В этом году: школы №2, гимназия №35 и лицей №130 (по пять стобалльников), а также школа №13 (пока четыре). Новость по теме В Екатеринбурге шестеро школьников набрали максимальные баллы на ЕГЭ В Екатеринбурге в целом по количеству стобалльников устанавливается рекорд. За две недели до окончания госэкзамена их уже 92: по литературе — 34, по химии — 17, географии — два, русскому языку — 28, математике профильного уровня — 11. В 2023-м по этим же предметам было 49 стобалльных результатов, в 2022-м — 33. В соревновании районов лидирует пока Верх-Исетский (25 стобалльников), на втором месте Кировский (18), на третьем — Орджоникидзевский (11). На последнем месте Академический (четыре стобалльника). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогам ЕГЭ-2024 рейтинг лучших школ Екатеринбурга может обновиться. На это указывают предварительные результаты кампании, которыми с URA.RU поделились в городском департаменте образования. Первое место по количеству стобалльников удерживает элитная гимназия №9. В прошлом году она делила первое место с СУНЦ УрФУ (восемь человек), в этом подготовила как минимум 12 — учитывая, что результаты сведены только по пяти предметам. В списке топ- школ в 2023-м были также школа №2 (шесть стобалльников), гимназия №116 и лицей №12 (по три). В этом году: школы №2, гимназия №35 и лицей №130 (по пять стобалльников), а также школа №13 (пока четыре). В Екатеринбурге в целом по количеству стобалльников устанавливается рекорд. За две недели до окончания госэкзамена их уже 92: по литературе — 34, по химии — 17, географии — два, русскому языку — 28, математике профильного уровня — 11. В 2023-м по этим же предметам было 49 стобалльных результатов, в 2022-м — 33. В соревновании районов лидирует пока Верх-Исетский (25 стобалльников), на втором месте Кировский (18), на третьем — Орджоникидзевский (11). На последнем месте Академический (четыре стобалльника).