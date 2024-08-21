21 августа 2024

В Перми семь лет ищут мужчину, который пропал при загадочных обстоятельствах

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой мужчина исчез в городе при странных обстоятельствах Фото:

Семь лет назад в Перми пропал 25-летний Станислав Никулин, который ушел сдавать телефон в ремонт и не вернулся. С тех пор родные продолжают поиски молодого человека, исчезнувшего при странных обстоятельствах. Об этом рассказала сестра пермяка.

«Помогите найти брата. Он пропал в Перми 29 мая 2017 года, в обед пошел относить телефон в мастерскую и больше его никто не видел. Мы до сих пор с мамой надеемся на чудо и ждем его домой живым и здоровым», — передает «Комсомольская правда — Пермь» слова сестры пропавшего.

По данным сожительницы Никулина, которая на момент его исчезновения была беременной, мужчина перед поездкой в мастерскую забрал все свои документы. После этого прошло несколько месяцев и друг детства пропавшего сообщил, что видел его в Перми. Затем друг стал отрицать сказанное. Родные не теряют надежду найти Станислава, хотя усилия правоохранительных органов по поиску мужчины результата не дали, отмечает издание.

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Семь лет назад в Перми пропал 25-летний Станислав Никулин, который ушел сдавать телефон в ремонт и не вернулся. С тех пор родные продолжают поиски молодого человека, исчезнувшего при странных обстоятельствах. Об этом рассказала сестра пермяка. «Помогите найти брата. Он пропал в Перми 29 мая 2017 года, в обед пошел относить телефон в мастерскую и больше его никто не видел. Мы до сих пор с мамой надеемся на чудо и ждем его домой живым и здоровым», — передает «Комсомольская правда — Пермь» слова сестры пропавшего. По данным сожительницы Никулина, которая на момент его исчезновения была беременной, мужчина перед поездкой в мастерскую забрал все свои документы. После этого прошло несколько месяцев и друг детства пропавшего сообщил, что видел его в Перми. Затем друг стал отрицать сказанное. Родные не теряют надежду найти Станислава, хотя усилия правоохранительных органов по поиску мужчины результата не дали, отмечает издание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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