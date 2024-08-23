В Свердловской области первокурсникам выдадут карту со скидками и бонусами. Фото

Спикер заксо Бабушкина: студентам карты «Уралочка» начнут выдавать осенью

23 августа 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

На карту «Уралочка» будет приходить стипендия, отметила Людмила Бабушкина Фото: Влад Нелюбин © URA.RU Свердловским студентам-первокурсникам с нового учебного года будут выдавать социальную карту «Уралочка». Ею они смогут расплачиваться в общественном транспорте, на нее будут приходить стипендии, пособия, денежные переводы, а также бонусы и скидки. Об этом с ректорами вузов и руководителями банков договорилась спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина. «С помощью „Уралочки“ студенты смогут получать скидки и бонусы на товары и услуги партнеров. Кроме того, картой можно будет расплачиваться, получать стипендии, пособия и денежные переводы. Карта имеет транспортное приложение. Договорились с ректорами, что к началу учебного года они вместе с банками — соэмитентами подготовят всю базу для выдачи карт первокурсникам», — раскрыла подробности Бабушкина в своем telegram-канале. По ее словам, вся информация об этом в ближайшее время должна появиться на сайтах учебных заведений, плюс, в некоторых вузах должны открыться стационарные пункты выдачи карты. «Уралочкой» уже пользуются более 540 тысяч свердловчан, в планах — довести эту цифру к 2025 года до миллиона пользователей. Людмила Бабушкина провела совещание с ректорами 14 учебных заведений Среднего Урала и руководителями банков Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Руководители вузов поддержали идею выдачи студентам карт «Уралочка» Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловским студентам-первокурсникам с нового учебного года будут выдавать социальную карту «Уралочка». Ею они смогут расплачиваться в общественном транспорте, на нее будут приходить стипендии, пособия, денежные переводы, а также бонусы и скидки. Об этом с ректорами вузов и руководителями банков договорилась спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина. «С помощью „Уралочки“ студенты смогут получать скидки и бонусы на товары и услуги партнеров. Кроме того, картой можно будет расплачиваться, получать стипендии, пособия и денежные переводы. Карта имеет транспортное приложение. Договорились с ректорами, что к началу учебного года они вместе с банками — соэмитентами подготовят всю базу для выдачи карт первокурсникам», — раскрыла подробности Бабушкина в своем telegram-канале. По ее словам, вся информация об этом в ближайшее время должна появиться на сайтах учебных заведений, плюс, в некоторых вузах должны открыться стационарные пункты выдачи карты. «Уралочкой» уже пользуются более 540 тысяч свердловчан, в планах — довести эту цифру к 2025 года до миллиона пользователей.