В Свердловской области первокурсникам выдадут карту со скидками и бонусами. Фото

Спикер заксо Бабушкина: студентам карты «Уралочка» начнут выдавать осенью
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На карту «Уралочка» будет приходить стипендия, отметила Людмила Бабушкина Фото:

Свердловским студентам-первокурсникам с нового учебного года будут выдавать социальную карту «Уралочка». Ею они смогут расплачиваться в общественном транспорте, на нее будут приходить стипендии, пособия, денежные переводы, а также бонусы и скидки. Об этом с ректорами вузов и руководителями банков договорилась спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина.

«С помощью „Уралочки“ студенты смогут получать скидки и бонусы на товары и услуги партнеров. Кроме того, картой можно будет расплачиваться, получать стипендии, пособия и денежные переводы. Карта имеет транспортное приложение. Договорились с ректорами, что к началу учебного года они вместе с банками — соэмитентами подготовят всю базу для выдачи карт первокурсникам», — раскрыла подробности Бабушкина в своем telegram-канале.

По ее словам, вся информация об этом в ближайшее время должна появиться на сайтах учебных заведений, плюс, в некоторых вузах должны открыться стационарные пункты выдачи карты. «Уралочкой» уже пользуются более 540 тысяч свердловчан, в планах — довести эту цифру к 2025 года до миллиона пользователей.

Людмила Бабушкина провела совещание с ректорами 14 учебных заведений Среднего Урала и руководителями банков
Людмила Бабушкина провела совещание с ректорами 14 учебных заведений Среднего Урала и руководителями банков
Руководители вузов поддержали идею выдачи студентам карт «Уралочка»
Руководители вузов поддержали идею выдачи студентам карт «Уралочка»

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Свердловским студентам-первокурсникам с нового учебного года будут выдавать социальную карту «Уралочка». Ею они смогут расплачиваться в общественном транспорте, на нее будут приходить стипендии, пособия, денежные переводы, а также бонусы и скидки. Об этом с ректорами вузов и руководителями банков договорилась спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина. «С помощью „Уралочки“ студенты смогут получать скидки и бонусы на товары и услуги партнеров. Кроме того, картой можно будет расплачиваться, получать стипендии, пособия и денежные переводы. Карта имеет транспортное приложение. Договорились с ректорами, что к началу учебного года они вместе с банками — соэмитентами подготовят всю базу для выдачи карт первокурсникам», — раскрыла подробности Бабушкина в своем telegram-канале. По ее словам, вся информация об этом в ближайшее время должна появиться на сайтах учебных заведений, плюс, в некоторых вузах должны открыться стационарные пункты выдачи карты. «Уралочкой» уже пользуются более 540 тысяч свердловчан, в планах — довести эту цифру к 2025 года до миллиона пользователей.
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