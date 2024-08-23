Захватчики колонии в Суровикино угрожают взорвать здание

23 августа 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Захватчики колонии в Суровикино в Волгоградской области угрожают взорвать здание. Об этом сообщает Shot. «Радикалы утверждают, что смогли собрать в колонии самодельное взрывное устройство (СВУ), и угрожают его взорвать», — пишет Shot. Ранее сообщалось, что заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Есть пострадавшие и погибшие.