Захватчики колонии в Суровикино угрожают взорвать здание

Захватчики говорят, что смогли собрать в колонии СВУ
новость из сюжетаЗаключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области
Захватчики колонии в Суровикино в Волгоградской области угрожают взорвать здание. Об этом сообщает Shot.
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«Радикалы утверждают, что смогли собрать в колонии самодельное взрывное устройство (СВУ), и угрожают его взорвать», — пишет Shot. Ранее сообщалось, что заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Есть пострадавшие и погибшие.
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