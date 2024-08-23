Захватчики колонии в Суровикино угрожают взорвать здание

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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Захватчики говорят, что смогли собрать в колонии СВУ Фото:
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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Захватчики колонии в Суровикино в Волгоградской области угрожают взорвать здание. Об этом сообщает Shot.

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«Радикалы утверждают, что смогли собрать в колонии самодельное взрывное устройство (СВУ), и угрожают его взорвать», — пишет Shot. Ранее сообщалось, что заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Есть пострадавшие и погибшие.

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Захватчики колонии в Суровикино в Волгоградской области угрожают взорвать здание. Об этом сообщает Shot. «Радикалы утверждают, что смогли собрать в колонии самодельное взрывное устройство (СВУ), и угрожают его взорвать», — пишет Shot. Ранее сообщалось, что заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Есть пострадавшие и погибшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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