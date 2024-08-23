23 августа 2024

Врачи Сургута спасли младенца весом в 490 грамм

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в 2024 году родилось 26 детей весом менее килограмма
Всего в 2024 году родилось 26 детей весом менее килограмма Фото:

Врачи сургутского отделения анестезиологии-реанимации для детей №1 смогли спасти младенца, вес которого при рождении составлял всего 490 грамм. Об этом рассказала депутат думы ХМАО Лариса Белоцерковцева.

«Вес при рождении самого маленького торопыжки, которого удалось спасти врачам в этом году, составил всего 490 граммов. Девочка родилась в апреле, сейчас, благодаря усилиям врачей она весит уже 2800 грамм. Пока малышка находится в Центре под круглосуточным контролем специалистов», — написала Белоцерковцева на своей странице VK.

Всего в 2024 году родилось 26 детей весом менее килограмма. Всех их удалось спасти. Сейчас под наблюдением врачей находятся 24 малыша.

Месяц назад врач акушер-гинеколог Сургутского Центра охраны материнства и детства Зарема Аскерова спасла жизни беременной женщины и ее будущего ребенка во время перелета из Санкт-Петербурга в Махачкалу. Доктор оказала необходимую помощь пассажирке и настояла на экстренной посадке самолета, когда у будущей матери открылось кровотечение.

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Врачи сургутского отделения анестезиологии-реанимации для детей №1 смогли спасти младенца, вес которого при рождении составлял всего 490 грамм. Об этом рассказала депутат думы ХМАО Лариса Белоцерковцева. «Вес при рождении самого маленького торопыжки, которого удалось спасти врачам в этом году, составил всего 490 граммов. Девочка родилась в апреле, сейчас, благодаря усилиям врачей она весит уже 2800 грамм. Пока малышка находится в Центре под круглосуточным контролем специалистов», — написала Белоцерковцева на своей странице VK. Всего в 2024 году родилось 26 детей весом менее килограмма. Всех их удалось спасти. Сейчас под наблюдением врачей находятся 24 малыша. Месяц назад врач акушер-гинеколог Сургутского Центра охраны материнства и детства Зарема Аскерова спасла жизни беременной женщины и ее будущего ребенка во время перелета из Санкт-Петербурга в Махачкалу. Доктор оказала необходимую помощь пассажирке и настояла на экстренной посадке самолета, когда у будущей матери открылось кровотечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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