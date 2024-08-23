Врачи Сургута спасли младенца весом в 490 грамм

Врачи сургутского отделения анестезиологии-реанимации для детей №1 смогли спасти младенца, вес которого при рождении составлял всего 490 грамм. Об этом рассказала депутат думы ХМАО Лариса Белоцерковцева.
«Вес при рождении самого маленького торопыжки, которого удалось спасти врачам в этом году, составил всего 490 граммов. Девочка родилась в апреле, сейчас, благодаря усилиям врачей она весит уже 2800 грамм. Пока малышка находится в Центре под круглосуточным контролем специалистов», — написала Белоцерковцева на своей странице VK.
Всего в 2024 году родилось 26 детей весом менее килограмма. Всех их удалось спасти. Сейчас под наблюдением врачей находятся 24 малыша.
Месяц назад врач акушер-гинеколог Сургутского Центра охраны материнства и детства Зарема Аскерова спасла жизни беременной женщины и ее будущего ребенка во время перелета из Санкт-Петербурга в Махачкалу. Доктор оказала необходимую помощь пассажирке и настояла на экстренной посадке самолета, когда у будущей матери открылось кровотечение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!