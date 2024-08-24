24 августа 2024
23 августа 2024

В Челябинске в три раза вырос спрос на педагогов по китайскому языку

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди челябинцев стало популярнее изучение китайского языка (архивное фото) Фото:

Спрос на репетиторов китайского языка в Челябинске за год увеличился в три раза. Рост произошел на фоне общего увеличения интереса к изучению иностранных языков перед началом нового учебного года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».

«Спрос на учителей китайского вырос на 200%. Помимо этого, наблюдается увеличение предложения от репетиторов. Так, количество предложений от учителей китайского языка увеличилось на 56%», — рассказали аналитики.

В августе 2024 года самыми востребованными языками в Челябинске остались английский, китайский, немецкий и французский, которые также являются предметами выпускных экзаменов. Кроме того, в топ запросов от челябинцев входят корейский, итальянский, арабский, японский, испанский и турецкий языки.

Как сообщало URA.RU ранее, В Челябинском госуниверситете планируют начать изучение новогреческого языка. В настоящий момент в учреждении занимаются отбором преподавательского состава.

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Спрос на репетиторов китайского языка в Челябинске за год увеличился в три раза. Рост произошел на фоне общего увеличения интереса к изучению иностранных языков перед началом нового учебного года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «Спрос на учителей китайского вырос на 200%. Помимо этого, наблюдается увеличение предложения от репетиторов. Так, количество предложений от учителей китайского языка увеличилось на 56%», — рассказали аналитики. В августе 2024 года самыми востребованными языками в Челябинске остались английский, китайский, немецкий и французский, которые также являются предметами выпускных экзаменов. Кроме того, в топ запросов от челябинцев входят корейский, итальянский, арабский, японский, испанский и турецкий языки. Как сообщало URA.RU ранее, В Челябинском госуниверситете планируют начать изучение новогреческого языка. В настоящий момент в учреждении занимаются отбором преподавательского состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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