В Челябинске в три раза вырос спрос на педагогов по китайскому языку

Спрос на репетиторов китайского языка в Челябинске за год увеличился в три раза. Рост произошел на фоне общего увеличения интереса к изучению иностранных языков перед началом нового учебного года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».
«Спрос на учителей китайского вырос на 200%. Помимо этого, наблюдается увеличение предложения от репетиторов. Так, количество предложений от учителей китайского языка увеличилось на 56%», — рассказали аналитики.
В августе 2024 года самыми востребованными языками в Челябинске остались английский, китайский, немецкий и французский, которые также являются предметами выпускных экзаменов. Кроме того, в топ запросов от челябинцев входят корейский, итальянский, арабский, японский, испанский и турецкий языки.
Как сообщало URA.RU ранее, В Челябинском госуниверситете планируют начать изучение новогреческого языка. В настоящий момент в учреждении занимаются отбором преподавательского состава.
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