В Челябинске будут изучать греческий язык

18 апреля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

В ЧелГУ стало популярным изучение восточных языков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) планируют начать изучение новогреческого языка. Как URA.RU рассказала декан факультета лингвистики и перевода Лилия Нефедова, обучение начнется после укомплектования преподавательского штата. «Есть запрос на изучение новогреческого языка. В настоящий момент занимаемся отбором преподавательского состава», — сообщила URA.RU Нефедова. В настоящее время значительный интерес вызывает изучение восточных языков. Среди молодежи популярны китайский, корейский, японский. Начали активнее изучать тюркские языки: турецкий, казахский, киргизский. Также были сформированы группы по изучению таджикского языка. Среди челябинцев сформировались группы по интересам. Бизнесмены чаще всего заинтересованы приобрести навыки общения на английском, любители оперы — на итальянском. Студентам доступна стажировка в Китае, который оплачивает обучение, питание, проживание и экскурсии. В настоящий момент группа студентов ЧелГУ собирается в Тиньцзиньский университет иностранных языков. В университете на постоянной основе ведется подготовка студентов на шести языках. Кроме названных английского, итальянского и китайского, это немецкий, французский и испанский. Факультет лингвистики и перевода отмечает в апреле 30-летие. Выпускники нашли свое призвание в разных сферах деятельности. «Наши выпускники работают переводчиками в посольстве Индии в Москве. В переводческом бюро аэропорта »«Домодедово», в концерне «Росэнергоатом». Несколько человек возглавляют переводческие бюро. Многие являются специалистами таких бюро на предприятиях: в ЧТПЗ, группе «Конар», «Техтроне»», Метране», некоторые ребята стали преподавателями МГУ, Нижегородского государственного лингвистического университета и многих других вузов», — уточнила Нефедова. Ряд выпускников задействован в отделах по внешнеэкономической деятельности, управляющими отелей, агентств по проведению выставок, конференций. Получить знания могут как студенты, так и челябинцы, не связанные с вузом в рамках курсов. Многие, рассказала собеседница, изучают языки в асинхронном режиме. Для этого они используют диктофон для устной работы по 20 минут в день и мобильные приложения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) планируют начать изучение новогреческого языка. Как URA.RU рассказала декан факультета лингвистики и перевода Лилия Нефедова, обучение начнется после укомплектования преподавательского штата. «Есть запрос на изучение новогреческого языка. В настоящий момент занимаемся отбором преподавательского состава», — сообщила URA.RU Нефедова. В настоящее время значительный интерес вызывает изучение восточных языков. Среди молодежи популярны китайский, корейский, японский. Начали активнее изучать тюркские языки: турецкий, казахский, киргизский. Также были сформированы группы по изучению таджикского языка. Среди челябинцев сформировались группы по интересам. Бизнесмены чаще всего заинтересованы приобрести навыки общения на английском, любители оперы — на итальянском. Студентам доступна стажировка в Китае, который оплачивает обучение, питание, проживание и экскурсии. В настоящий момент группа студентов ЧелГУ собирается в Тиньцзиньский университет иностранных языков. В университете на постоянной основе ведется подготовка студентов на шести языках. Кроме названных английского, итальянского и китайского, это немецкий, французский и испанский. Факультет лингвистики и перевода отмечает в апреле 30-летие. Выпускники нашли свое призвание в разных сферах деятельности. «Наши выпускники работают переводчиками в посольстве Индии в Москве. В переводческом бюро аэропорта »«Домодедово», в концерне «Росэнергоатом». Несколько человек возглавляют переводческие бюро. Многие являются специалистами таких бюро на предприятиях: в ЧТПЗ, группе «Конар», «Техтроне»», Метране», некоторые ребята стали преподавателями МГУ, Нижегородского государственного лингвистического университета и многих других вузов», — уточнила Нефедова. Ряд выпускников задействован в отделах по внешнеэкономической деятельности, управляющими отелей, агентств по проведению выставок, конференций. Получить знания могут как студенты, так и челябинцы, не связанные с вузом в рамках курсов. Многие, рассказала собеседница, изучают языки в асинхронном режиме. Для этого они используют диктофон для устной работы по 20 минут в день и мобильные приложения.