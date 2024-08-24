СМИ: тагильчане жалуются на мародеров в рухнувшей пятиэтажке

Жители Нижнего Тагила пожаловались на мародеров

25 августа 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, без документов, подтверждающих право собственности, в квартиры не попасть Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле мародеры ограбили квартиры в пострадавшем от взрыва газа доме на Сибирской, 81. Одна из жительниц уже якобы написала заявление в полицию. Информация об этом появилась в СМИ. «Накануне в отдел полиции на Вагонке поступило заявление от девушки, которая сообщила, что из ее пустующей квартиры на Сибирской, 81 неизвестные вынесли ценные вещи… Это уже не первый случай», — пишет «Реальный Тагил» со ссылкой на источник. Однако в МУ МВД «Нижнетагильское» опровергли эту информацию. Там отметили, что полиция обеспечивает порядок на месте ЧП. В соцсетях пользователи также отмечают работу сотрудников полиции на месте трагедии. По их словам, без документов, подтверждающих право собственности, в квартиры не зайти. «Я сейчас приехал, у меня документы прав собственности проверили, и только так можно попасть. Подъезды закрыты и без доступа сотрудников полиции туда не зайти. Если там кто-то орудует, это только сами жильцы дома», — пишет пользователь соцсети «ВКонтакте» под постом в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Обрушение жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Причиной называют взрыв бытового газа. Десять человек погибли, из них пятеро детей. Более подробно о ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле мародеры ограбили квартиры в пострадавшем от взрыва газа доме на Сибирской, 81. Одна из жительниц уже якобы написала заявление в полицию. Информация об этом появилась в СМИ. «Накануне в отдел полиции на Вагонке поступило заявление от девушки, которая сообщила, что из ее пустующей квартиры на Сибирской, 81 неизвестные вынесли ценные вещи… Это уже не первый случай», — пишет «Реальный Тагил» со ссылкой на источник. Однако в МУ МВД «Нижнетагильское» опровергли эту информацию. Там отметили, что полиция обеспечивает порядок на месте ЧП. В соцсетях пользователи также отмечают работу сотрудников полиции на месте трагедии. По их словам, без документов, подтверждающих право собственности, в квартиры не зайти. «Я сейчас приехал, у меня документы прав собственности проверили, и только так можно попасть. Подъезды закрыты и без доступа сотрудников полиции туда не зайти. Если там кто-то орудует, это только сами жильцы дома», — пишет пользователь соцсети «ВКонтакте» под постом в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Обрушение жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Причиной называют взрыв бытового газа. Десять человек погибли, из них пятеро детей. Более подробно о ЧП — в сюжете URA.RU.