СМИ: тагильчане жалуются на мародеров в рухнувшей пятиэтажке

В Нижнем Тагиле мародеры ограбили квартиры в пострадавшем от взрыва газа доме на Сибирской, 81. Одна из жительниц уже якобы написала заявление в полицию. Информация об этом появилась в СМИ.
«Накануне в отдел полиции на Вагонке поступило заявление от девушки, которая сообщила, что из ее пустующей квартиры на Сибирской, 81 неизвестные вынесли ценные вещи… Это уже не первый случай», — пишет «Реальный Тагил» со ссылкой на источник.
Однако в МУ МВД «Нижнетагильское» опровергли эту информацию. Там отметили, что полиция обеспечивает порядок на месте ЧП.
В соцсетях пользователи также отмечают работу сотрудников полиции на месте трагедии. По их словам, без документов, подтверждающих право собственности, в квартиры не зайти. «Я сейчас приехал, у меня документы прав собственности проверили, и только так можно попасть. Подъезды закрыты и без доступа сотрудников полиции туда не зайти. Если там кто-то орудует, это только сами жильцы дома», — пишет пользователь соцсети «ВКонтакте» под постом в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Обрушение жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Причиной называют взрыв бытового газа. Десять человек погибли, из них пятеро детей. Более подробно о ЧП — в сюжете URA.RU.
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