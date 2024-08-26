Путин восхитился российской экономикой в 2024 году

Путин: ВВП за первые полгода прибавил 4,6%
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Владимир Путин на примере увеличения ВВП отметил экономический рост в России Фото:

В первой половине 2024 года экономика России продемонстрировала рост, увеличив валовой внутренний продукт (ВВП) на 4,6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире федерального телеканала.

«Экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими темпами, ВВП за первые полгода прибавил 4,6%», — подчеркнул Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24».

Ранее британский журнал The Economist высоко оценил экономическую политику Путина. В тексте материала отметили, что несмотря на западные санкции, Россия демонстрирует стабильность и рост. В ближайшее время ожидается, что ВВП страны будет расти быстрее, чем в 95% других развитых экономик.

Авторы материала подчеркивают, что президенту РФ удалось перенаправить углеводороды, некогда предназначавшиеся для Европы, в другие части мира, что поспособствовало укреплению экономики. Ожидалось, что ВВП России вырастет более чем на 3% в реальном выражении, быстрее, чем в 95% богатых стран.

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В первой половине 2024 года экономика России продемонстрировала рост, увеличив валовой внутренний продукт (ВВП) на 4,6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире федерального телеканала. «Экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими темпами, ВВП за первые полгода прибавил 4,6%», — подчеркнул Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24». Ранее британский журнал The Economist высоко оценил экономическую политику Путина. В тексте материала отметили, что несмотря на западные санкции, Россия демонстрирует стабильность и рост. В ближайшее время ожидается, что ВВП страны будет расти быстрее, чем в 95% других развитых экономик. Авторы материала подчеркивают, что президенту РФ удалось перенаправить углеводороды, некогда предназначавшиеся для Европы, в другие части мира, что поспособствовало укреплению экономики. Ожидалось, что ВВП России вырастет более чем на 3% в реальном выражении, быстрее, чем в 95% богатых стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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