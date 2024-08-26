В Лангепасе и Когалыме (ХМАО), базовых городах нефтяной компании «Лукойл», празднование Дня нефтяника перенесли на 7 сентября. Обычно этот профессиональный праздник отмечается в первое воскресенье сентября: в 2024 году он выпадает на первый день осени. Власти нефтяных городов приняли решение объединить День нефтяника с празднованием годовщины основания населённых пунктов.
«Празднование Дня города и Дня работника нефтяной и газовой промышленности пройдет 7 сентября», — сообщили власти Когалыма в официальной группе города в социальной сети «ВКонтакте». Администрация населенного пункта готовит к торжеству праздничную программу.
Власти Лангепаса также решили отметить День нефтяника 7 сентября, одновременно с 39-й годовщиной города. Для горожан подготовили спортивные и развлекательные мероприятия, ярмарки, выставки и концерты с участием популярных артистов.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники крупных компаний ХМАО начали получать подарки ко Дню нефтяника. Работники «Сургутнефтегаза» похвастались массажными подушками, мельницами для специй и электроштопорами.
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