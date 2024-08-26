Екатеринбуржец почти год не мог устроиться на работу из-за умершей начальницы

27 августа 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Несмотря на выигранный суд, мужчина до сих пор не нашел работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Екатеринбурга почти год не мог устроиться на официальную работу, потому что новые работодатели требовали от него подпись умершей бывшей начальницы в трудовой книжке. После неудачных попыток пройти собеседование он обратился в суд. Информация об этом появилась в Telegram. «Восемь лет назад в магазин, который держала Лариса, устроился 61-летний Юрий. Проработал продавцом до начала 2023-го, а потом босса не стало. Трудяга погоревал полгода и отправился скролить вакансии. Но, как только появлялся в новых конторах, его разворачивали. Говорили, что нужна запись в трудовой, что уволен», — пишет telegram-канал Ural Mash. Поставить ее было некому, так как женщина являлась и директором, и бухгалтером, и кадровиком в магазине. Суд встал на сторону Юрия, разрешив его непростую ситуацию. Однако на данный момент мужчина все еще не смог никуда трудоустроиться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга почти год не мог устроиться на официальную работу, потому что новые работодатели требовали от него подпись умершей бывшей начальницы в трудовой книжке. После неудачных попыток пройти собеседование он обратился в суд. Информация об этом появилась в Telegram. «Восемь лет назад в магазин, который держала Лариса, устроился 61-летний Юрий. Проработал продавцом до начала 2023-го, а потом босса не стало. Трудяга погоревал полгода и отправился скролить вакансии. Но, как только появлялся в новых конторах, его разворачивали. Говорили, что нужна запись в трудовой, что уволен», — пишет telegram-канал Ural Mash. Поставить ее было некому, так как женщина являлась и директором, и бухгалтером, и кадровиком в магазине. Суд встал на сторону Юрия, разрешив его непростую ситуацию. Однако на данный момент мужчина все еще не смог никуда трудоустроиться.