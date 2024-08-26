Экологи из команды депутата Вихарева нашли под Екатеринбургом опасную свалку. Фото

27 августа 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев является главой свердловского отделения РЭО Фото: Илья Московец © URA.RU Свалку с медицинскими отходами класса Б (инструменты, ткани) и В (отработанные лабораторные материалы) обнаружили экоактивисты в городе Арамиль рядом с аэропортом «Кольцово» (Екатеринбург). Она разрастается и становится опасной для здоровья людей, рассказали URA.RU в Российском экологическом обществе (РЭО). «Незаконная свалка в Арамиле, недалеко от аэропорта „Кольцово“, разрастается. За два года она увеличилась в четыре раза. Сегодня ее площадь составляет около 20 га. На днях эковолонтеры обнаружили на ней кучи цветных пакетов с надписями „медицинские отходы класса Б и В“», — заявили в РЭО. По словам руководителя свердловского отделения организации, главы фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева, свалка может нанести непоправимый ущерб экологии. «Ситуация возмутительная! Рядом с мегаполисом, с международным аэропортом, разрастается огромная свалка, на существование которой несколько лет закрывают глаза. Мало того, что ее организаторы нарушают закон и наживаются на этом, они наносят непоправимый вред экологии и здоровью людей», — сказал он. Обнаружили свалку экоактивисты еще в 2022 году. Тогда же они выяснили, что въезд на участок платный. Стоимость составляет от двух до пяти тысяч рублей. Перевод идет некому Сергею Б. Об этом РЭО сообщило в соответствующие органы. Но реакции от надзорных и правоохранительных органов не последовало. После крупного пожара на участке (апрель 2024 года) и повторного обращения, на проблему обратила внимание природоохранная прокуратура. Собственником территории оказался Вадим Лукач (ему также принадлежит земля в Истоке, на которой был построен скандально-известный коттеджный поселок). Ведомство направило исковое заявление в суд с требованием ликвидировать несанкционированную свалку. Однако недавняя проверка общественного инспектора по охране окружающей среды от минприроды области показала, что ситуация не изменилась. На свалке выявлены свежие горы мусора — пластик, канистры с горючими веществами, бочки и так далее. Представители Российского экологического общества обнаружили на свалке в Арамиле опасные медицинские отходы Фото: Свердловское РЭО На свалке в Арамиле лежат использованные медицинские инструменты, отработанные лабораторные материалы Фото: Свердловское РЭО Свалка расположена за аэропортом «Кольцово» Фото: Свердловское РЭО Завоз мусора на свалку Арамиля платный, рассказали в Российском экологическом обществе Фото: Свердловское РЭО За два года площадь свалки увеличилась в четыре раза, отметили в РЭО Фото: Свердловское РЭО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свалку с медицинскими отходами класса Б (инструменты, ткани) и В (отработанные лабораторные материалы) обнаружили экоактивисты в городе Арамиль рядом с аэропортом «Кольцово» (Екатеринбург). Она разрастается и становится опасной для здоровья людей, рассказали URA.RU в Российском экологическом обществе (РЭО). «Незаконная свалка в Арамиле, недалеко от аэропорта „Кольцово“, разрастается. За два года она увеличилась в четыре раза. Сегодня ее площадь составляет около 20 га. На днях эковолонтеры обнаружили на ней кучи цветных пакетов с надписями „медицинские отходы класса Б и В“», — заявили в РЭО. По словам руководителя свердловского отделения организации, главы фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева, свалка может нанести непоправимый ущерб экологии. «Ситуация возмутительная! Рядом с мегаполисом, с международным аэропортом, разрастается огромная свалка, на существование которой несколько лет закрывают глаза. Мало того, что ее организаторы нарушают закон и наживаются на этом, они наносят непоправимый вред экологии и здоровью людей», — сказал он. Обнаружили свалку экоактивисты еще в 2022 году. Тогда же они выяснили, что въезд на участок платный. Стоимость составляет от двух до пяти тысяч рублей. Перевод идет некому Сергею Б. Об этом РЭО сообщило в соответствующие органы. Но реакции от надзорных и правоохранительных органов не последовало. После крупного пожара на участке (апрель 2024 года) и повторного обращения, на проблему обратила внимание природоохранная прокуратура. Собственником территории оказался Вадим Лукач (ему также принадлежит земля в Истоке, на которой был построен скандально-известный коттеджный поселок). Ведомство направило исковое заявление в суд с требованием ликвидировать несанкционированную свалку. Однако недавняя проверка общественного инспектора по охране окружающей среды от минприроды области показала, что ситуация не изменилась. На свалке выявлены свежие горы мусора — пластик, канистры с горючими веществами, бочки и так далее.