Сотни нарушений нашли в свердловских школах во время проверки на безопасность в преддверии Дня знаний. Об этом на пресс-конференции рассказали замглавного госинспектора региона по пожарному надзору Сергей Махнев и замначальника штаба Росгвардии полковник полиции Олег Бодак.
«Проведены тренировки по эвакуации. Выявлено более 480 нарушений требований пожарной безопасности. Вынесено 52 предписания. Привлечены все виновные лица. Выявлено 2 730 нарушений обязательных требований в 540 образовательных учреждениях. В рамках месячника безопасности и в День знаний запланировано проведений профилактических мероприятий по ОБЖ. Работа продолжается», — сказал Махнев.
В частности, нарушения были выявлены на несоответствие путей эвакуации, а также на неисправность системы оповещения. Сейчас в этих школах проводится плановая работа, включая замену системы противопожарной защиты.
«В антитеррористических проверках на защищенность приняли участие свыше двух тысяч образовательных учреждений, в том числе более 900 школ. Учитывались требования, которые зависят от категории опасности. Всего таких категорий четыре. Независимо от присвоенной категории, все школы должны быть оснащены освещением и системами видеонаблюдения», — добавил Бодак.
Он напомнил, что во всех школах должны быть установлены стационарные или ручные металлодетекторы. Еще одно обязательное требование — наличие турникетов. Эти критерии как раз и не были во многих учреждениях соблюдены. Сейчас руководители школ принимают меры по устранению недочетов. По словам эксперта, за несоблюдение норм и правил антитеррористических критериев предусмотрена административная ответственность — штрафы от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей — для юридических. Отмечается, что участие в таких проверках школы проходят не реже одного раза в квартал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!