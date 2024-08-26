В ХМАО кардиоцентр возобновил плановую работу после массового отравления пациентов

Детское отделение Кардиологического центра в Сургуте возобновило работу после временного закрытия из-за массового отравления пациентов. Об этом написала руководитель медучреждения Ирина Урванцева в своем telegram-канале.
«Детское кардиохирургическое отделение возобновляет плановую госпитализацию. Уже сегодня в отделение в плановом порядке будут госпитализированы семь юных пациентов», — написала Ирина Урванцева. Ранее руководитель писала в своем tg-канале, что работы были возобновлены в большинстве стационарных отделений после проведения противоэпидемиологических мероприятий.
Ранее Роспотребнадзор выявил причину массовой вспышки сальмонеллеза в кардиоцентре Сургута. Инспекторы обнаружили, что в пищеблоке использовалась фальсифицированная продукция.
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