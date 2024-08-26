26 августа 2024

В ХМАО кардиоцентр возобновил плановую работу после массового отравления пациентов

Стационары кардиоцентра Сургута возобновили прием пациентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Стационарные отделения Сургутского кардиоцентра возобновили прием пациентов
Стационарные отделения Сургутского кардиоцентра возобновили прием пациентов Фото:

Детское отделение Кардиологического центра в Сургуте возобновило работу после временного закрытия из-за массового отравления пациентов. Об этом написала руководитель медучреждения Ирина Урванцева в своем telegram-канале.

«Детское кардиохирургическое отделение возобновляет плановую госпитализацию. Уже сегодня в отделение в плановом порядке будут госпитализированы семь юных пациентов», — написала Ирина Урванцева. Ранее руководитель писала в своем tg-канале, что работы были возобновлены в большинстве стационарных отделений после проведения противоэпидемиологических мероприятий.

Ранее Роспотребнадзор выявил причину массовой вспышки сальмонеллеза в кардиоцентре Сургута. Инспекторы обнаружили, что в пищеблоке использовалась фальсифицированная продукция.

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Детское отделение Кардиологического центра в Сургуте возобновило работу после временного закрытия из-за массового отравления пациентов. Об этом написала руководитель медучреждения Ирина Урванцева в своем telegram-канале. «Детское кардиохирургическое отделение возобновляет плановую госпитализацию. Уже сегодня в отделение в плановом порядке будут госпитализированы семь юных пациентов», — написала Ирина Урванцева. Ранее руководитель писала в своем tg-канале, что работы были возобновлены в большинстве стационарных отделений после проведения противоэпидемиологических мероприятий. Ранее Роспотребнадзор выявил причину массовой вспышки сальмонеллеза в кардиоцентре Сургута. Инспекторы обнаружили, что в пищеблоке использовалась фальсифицированная продукция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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