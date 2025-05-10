План «Ковер» ввели в Нижнекамске четвертый раз за неделю

Ограничения в Нижнекамске объявлены на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09:27 МСК введены в аэропорту Нижнекамск», — говорится в сообщении в telegram-канале Росавиации. Это уже четвертое за неделю ограничение в городе.
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