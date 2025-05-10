План «Ковер» ввели в Нижнекамске четвертый раз за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения в Нижнекамске объявлены на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения в Нижнекамске объявлены на прием и выпуск воздушных судов Фото:

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09:27 МСК введены в аэропорту Нижнекамск», — говорится в сообщении в telegram-канале Росавиации. Это уже четвертое за неделю ограничение в городе. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09:27 МСК введены в аэропорту Нижнекамск», — говорится в сообщении в telegram-канале Росавиации. Это уже четвертое за неделю ограничение в городе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...