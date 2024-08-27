Свердловчан зовут служить в подмосковный губернаторский полк, там платят миллионы

На службу в подмосковный губернаторский полк ищут солдат среди свердловчан
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Соревнования «Вызов». Екатеринбург , силовики, соревнования, учения, военные, сво, контрактники, армия россии, вызов 2024
От кандидатов не требуется опыт работы Фото:

В Екатеринбурге ищут мужчин, готовых пойти на службу по контракту в элитном губернаторском полку, для этого придется переехать в Подмосковье. Предлагаемая зарплата начинается от 2,5 миллиона рублей. Сведения о вакансии опубликованы на сайте hh.ru.

«Каждый подписавший контракт получит возможность расти по карьерной лестнице, занимать командные должности, тем самым усиливая свой статус и увеличивая зарплату», — говорится в описании к объявлению. Работодатель обещает подготовку к вступлению на службу и во время ее прохождения, новоприбывших будут обучать инструкторы и командиры.

Кандидатам обеспечат оплату дороги до места прохождения службы. Также предоставляется питание, место для проживания и необходимое снаряжение.

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В Екатеринбурге ищут мужчин, готовых пойти на службу по контракту в элитном губернаторском полку, для этого придется переехать в Подмосковье. Предлагаемая зарплата начинается от 2,5 миллиона рублей. Сведения о вакансии опубликованы на сайте hh.ru. «Каждый подписавший контракт получит возможность расти по карьерной лестнице, занимать командные должности, тем самым усиливая свой статус и увеличивая зарплату», — говорится в описании к объявлению. Работодатель обещает подготовку к вступлению на службу и во время ее прохождения, новоприбывших будут обучать инструкторы и командиры. Кандидатам обеспечат оплату дороги до места прохождения службы. Также предоставляется питание, место для проживания и необходимое снаряжение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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