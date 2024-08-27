Свердловчан зовут служить в подмосковный губернаторский полк, там платят миллионы

В Екатеринбурге ищут мужчин, готовых пойти на службу по контракту в элитном губернаторском полку, для этого придется переехать в Подмосковье. Предлагаемая зарплата начинается от 2,5 миллиона рублей. Сведения о вакансии опубликованы на сайте hh.ru.
«Каждый подписавший контракт получит возможность расти по карьерной лестнице, занимать командные должности, тем самым усиливая свой статус и увеличивая зарплату», — говорится в описании к объявлению. Работодатель обещает подготовку к вступлению на службу и во время ее прохождения, новоприбывших будут обучать инструкторы и командиры.
Кандидатам обеспечат оплату дороги до места прохождения службы. Также предоставляется питание, место для проживания и необходимое снаряжение.
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