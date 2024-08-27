«Честный маршрут» подходит к концу и реорганизация ямальских больниц: события 27 августа в ЯНАО

Четыре больницы в ЯНАО ждет реорганизация и объединение
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Последняя остановка на "Честном маршруте" Артюхова - Надым
Последняя остановка на "Честном маршруте" Артюхова - Надым Фото:

«Честный маршрут» Дмитрия Артюхова подходит к концу, четыре ямальских больницы ждет реорганизация и льготы для участников СВО. Об этих и других событиях к вечеру 27 августа, читайте в материале URA.RU.

  • Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов завершил работу в Новом Уренгое в рамках «Честного маршрута» и направился в Надымский район. По пути Артюхов встретился с жителями Пангоды, а ранее он намекнул, что после поездки по округу будут возможны отставки;
  • Четыре больницы в ЯНАО будут реорганизованы и объединены. Изменения коснутся Лабытнангской, Аксарковской, Красноселькупской и Тарко-Салинской больниц;
  • Авиакомпания «Ямал» ввела льготу для участников СВО. Теперь бойцам и их семьям доступна двойная норма провоза багажа;
  • Аналитики выяснили, что за летний период больше всех в ЯНАО зарабатывали сварщики, геодезисты и начальники производства. Их зарплаты составляли от 190 до 210 тысяч рублей;
  • На Ямале бесплатно будут бесплатно стерилизовать домашних животных. С 1 января 2025 года эта льгота будет доступна для инвалидов, участников СВО, ветеранов ВОВ и других категорий населения;
  • Управляющая компания в Ноябрьске предложила в четыре раза поднять тарифы на жилье. По сообщениям жильцов дома, часть квартир принадлежит мэрии города;
  • Пловец из Нового Уренгоя Святогор Борнобаев попал в книгу рекордов Гиннеса. Он прошел марафон на 600 километров в составе команды из 10 человек;
  • ГАИ ЯНАО получила четыре новых кроссовера Haval. Автомобили оснащены современным оборудованием и имеют шильдик «ДПС» на решетке радиатора;

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«Честный маршрут» Дмитрия Артюхова подходит к концу, четыре ямальских больницы ждет реорганизация и льготы для участников СВО. Об этих и других событиях к вечеру 27 августа, читайте в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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