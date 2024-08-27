«Честный маршрут» подходит к концу и реорганизация ямальских больниц: события 27 августа в ЯНАО

Последняя остановка на "Честном маршруте" Артюхова - Надым
«Честный маршрут» Дмитрия Артюхова подходит к концу, четыре ямальских больницы ждет реорганизация и льготы для участников СВО. Об этих и других событиях к вечеру 27 августа, читайте в материале URA.RU.
- Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов завершил работу в Новом Уренгое в рамках «Честного маршрута» и направился в Надымский район. По пути Артюхов встретился с жителями Пангоды, а ранее он намекнул, что после поездки по округу будут возможны отставки;
- Четыре больницы в ЯНАО будут реорганизованы и объединены. Изменения коснутся Лабытнангской, Аксарковской, Красноселькупской и Тарко-Салинской больниц;
- Авиакомпания «Ямал» ввела льготу для участников СВО. Теперь бойцам и их семьям доступна двойная норма провоза багажа;
- Аналитики выяснили, что за летний период больше всех в ЯНАО зарабатывали сварщики, геодезисты и начальники производства. Их зарплаты составляли от 190 до 210 тысяч рублей;
- На Ямале бесплатно будут бесплатно стерилизовать домашних животных. С 1 января 2025 года эта льгота будет доступна для инвалидов, участников СВО, ветеранов ВОВ и других категорий населения;
- Управляющая компания в Ноябрьске предложила в четыре раза поднять тарифы на жилье. По сообщениям жильцов дома, часть квартир принадлежит мэрии города;
- Пловец из Нового Уренгоя Святогор Борнобаев попал в книгу рекордов Гиннеса. Он прошел марафон на 600 километров в составе команды из 10 человек;
- ГАИ ЯНАО получила четыре новых кроссовера Haval. Автомобили оснащены современным оборудованием и имеют шильдик «ДПС» на решетке радиатора;
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