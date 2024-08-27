В Ханты-Мансийске перекроют дороги 31 августа и 1 сентября
В Ханты-Мансийске 31 августа и 1 сентября перекроют центральные улицы из-за проведения финала Кубка России по лыжероллерам. Движение будет закрыто с шести часов утра до 16:00, сообщила мэрия города.
«В связи с проведением финала кубка России по лыжероллерам будет ограничено движение 31 августа с 06:00 до 16:00 часов по улице Гагарина на участке по улице Пушкина до дома № 10 по улице Гагарина. 1 сентября с 06:00 до 16:00 часов по улицам Гагарина, Ленина, Дзержинского и Чехова», — указано в telegram-канале властей Ханты-Мансийска.
Участки улиц, которые будут перекрыты 1 сентября:
- улица Гагарина на участке по улице Пушкина до дома №10 по улице Гагарина;
- улица Ленина на участке от улицы Дзержинского до улицы Энгельса;
- улица Дзержинского на участке от улицы Ленина до улицы Чехова;
- улица Чехова на участке от улицы Дзержинского до улицы Гагарина.
Перекрытие дорог в Ханты-Мансийске 31 августа 2024 года
Перекрытие дорог в Ханты-Мансийске 1 сентября 2024 года
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!