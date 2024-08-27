27 августа 2024

В столице ХМАО перекроют дороги из-за всероссийских соревнований. Карта

В Ханты-Мансийске перекроют дороги из-за кубка России по лыжероллерам
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске перекроют дороги 31 августа и 1 сентября
В Ханты-Мансийске перекроют дороги 31 августа и 1 сентября Фото:

В Ханты-Мансийске 31 августа и 1 сентября перекроют центральные улицы из-за проведения финала Кубка России по лыжероллерам. Движение будет закрыто с шести часов утра до 16:00, сообщила мэрия города.

«В связи с проведением финала кубка России по лыжероллерам будет ограничено движение 31 августа с 06:00 до 16:00 часов по улице Гагарина на участке по улице Пушкина до дома № 10 по улице Гагарина. 1 сентября с 06:00 до 16:00 часов по улицам Гагарина, Ленина, Дзержинского и Чехова», — указано в telegram-канале властей Ханты-Мансийска.

Участки улиц, которые будут перекрыты 1 сентября:

  • улица Гагарина на участке по улице Пушкина до дома №10 по улице Гагарина;
  • улица Ленина на участке от улицы Дзержинского до улицы Энгельса;
  • улица Дзержинского на участке от улицы Ленина до улицы Чехова;
  • улица Чехова на участке от улицы Дзержинского до улицы Гагарина.
Перекрытие дорог в Ханты-Мансийске 31 августа 2024 года
Перекрытие дорог в Ханты-Мансийске 31 августа 2024 года
Фото:
Перекрытие дорог в Ханты-Мансийске 1 сентября 2024 года
Перекрытие дорог в Ханты-Мансийске 1 сентября 2024 года
Фото:

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В Ханты-Мансийске 31 августа и 1 сентября перекроют центральные улицы из-за проведения финала Кубка России по лыжероллерам. Движение будет закрыто с шести часов утра до 16:00, сообщила мэрия города. «В связи с проведением финала кубка России по лыжероллерам будет ограничено движение 31 августа с 06:00 до 16:00 часов по улице Гагарина на участке по улице Пушкина до дома № 10 по улице Гагарина. 1 сентября с 06:00 до 16:00 часов по улицам Гагарина, Ленина, Дзержинского и Чехова», — указано в telegram-канале властей Ханты-Мансийска. Участки улиц, которые будут перекрыты 1 сентября:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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