28 августа 2024

Екатеринбургский депутат хочет обязать кикшеринги платить мэрии за парковку

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутата раздражает, что СИМ бесплатно пользуются городской инфраструктурой
Депутата раздражает, что СИМ бесплатно пользуются городской инфраструктурой Фото:

Екатеринбургский депутат гордумы Денис Хаванцев предложил обязать кикшеринги платить мэрии за использование муниципального имущества. По его словам, компании, предоставляющие услуги аренды электросамокатов и велосипедов, используют городские тротуары и стоянки и получают прибыль, не внося при этом отчислений в бюджет города.

«Мы можем прийти к тому, чтобы обязать кикшеринг платить за использование муниципального имущества. А полученные средства тратить на инфраструктуру, создавать те же велодорожки, по которым любители этого средства передвижения могут ездить», — заявил парламентарий в эфире ОТВ.

Кроме того, Хаванцев предложил внедрить систему верификации пользователей электросамокатов. Согласно его идее, перед тем, как взять в аренду СИМ, надо будет подгрузить в систему паспорт или водительские права.

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Екатеринбургский депутат гордумы Денис Хаванцев предложил обязать кикшеринги платить мэрии за использование муниципального имущества. По его словам, компании, предоставляющие услуги аренды электросамокатов и велосипедов, используют городские тротуары и стоянки и получают прибыль, не внося при этом отчислений в бюджет города. «Мы можем прийти к тому, чтобы обязать кикшеринг платить за использование муниципального имущества. А полученные средства тратить на инфраструктуру, создавать те же велодорожки, по которым любители этого средства передвижения могут ездить», — заявил парламентарий в эфире ОТВ. Кроме того, Хаванцев предложил внедрить систему верификации пользователей электросамокатов. Согласно его идее, перед тем, как взять в аренду СИМ, надо будет подгрузить в систему паспорт или водительские права.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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