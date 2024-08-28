Екатеринбургский депутат хочет обязать кикшеринги платить мэрии за парковку

Екатеринбургский депутат гордумы Денис Хаванцев предложил обязать кикшеринги платить мэрии за использование муниципального имущества. По его словам, компании, предоставляющие услуги аренды электросамокатов и велосипедов, используют городские тротуары и стоянки и получают прибыль, не внося при этом отчислений в бюджет города.
«Мы можем прийти к тому, чтобы обязать кикшеринг платить за использование муниципального имущества. А полученные средства тратить на инфраструктуру, создавать те же велодорожки, по которым любители этого средства передвижения могут ездить», — заявил парламентарий в эфире ОТВ.
Кроме того, Хаванцев предложил внедрить систему верификации пользователей электросамокатов. Согласно его идее, перед тем, как взять в аренду СИМ, надо будет подгрузить в систему паспорт или водительские права.
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