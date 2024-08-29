На Свердловскую область обрушатся заморозки

В Свердловской области ожидаются первые заморозки

30 августа 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Арктический воздух принесет в регион холод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области в ближайшее время ожидаются заморозки. Температура опустится ниже нуля уже ночью 31 августа, сообщает Уральский гидрометцентр. «При опускании на территорию Свердловской области порции арктического воздуха температура может понизиться до заморозков 0…-2 градуса. Заморозки вероятны ночью 31 августа местами на крайнем севере области (в Ивдельском районе), ночью 1 сентября кое-где в низинах и горных районах области», — говорится в telegram-канале метеостанции. В субботу, 31 августа, в регионе будет переменная облачность, местами дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, в горах и низинах до 0, местами на крайнем севере заморозки до -2 градусов. Днем ожидается +12…+17 градусов. В Екатеринбурге будет без осадков, температура воздуха ночью +9, днем +16 градусов. В воскресенье, 1 сентября, в области вновь переменная облачность, в основном без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в горах и низинах заморозки до -2. Днем +16…+21 градусов тепла. В Екатеринбург также без осадков осадков, температура ночью +6, днем +18 градусов. В понедельник, 2 сентября, также будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +19…+24 тепла. В Екатеринбурге столбик термометра ночью покажет +9, днем +22 градуса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в ближайшее время ожидаются заморозки. Температура опустится ниже нуля уже ночью 31 августа, сообщает Уральский гидрометцентр. «При опускании на территорию Свердловской области порции арктического воздуха температура может понизиться до заморозков 0…-2 градуса. Заморозки вероятны ночью 31 августа местами на крайнем севере области (в Ивдельском районе), ночью 1 сентября кое-где в низинах и горных районах области», — говорится в telegram-канале метеостанции. В субботу, 31 августа, в регионе будет переменная облачность, местами дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, в горах и низинах до 0, местами на крайнем севере заморозки до -2 градусов. Днем ожидается +12…+17 градусов. В Екатеринбурге будет без осадков, температура воздуха ночью +9, днем +16 градусов. В воскресенье, 1 сентября, в области вновь переменная облачность, в основном без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в горах и низинах заморозки до -2. Днем +16…+21 градусов тепла. В Екатеринбург также без осадков осадков, температура ночью +6, днем +18 градусов. В понедельник, 2 сентября, также будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +19…+24 тепла. В Екатеринбурге столбик термометра ночью покажет +9, днем +22 градуса.