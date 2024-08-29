В районе ХМАО завершают строить уникальный этнопарк

В поселке Шеркалы Октябрьского района скоро появится новый парк. Более двух третей жителей поселения проголосовали за его создание в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
«Из 1300 жителей 920 (70%) проголосовали за создание парка. Это означает, что практически всё взрослое население поддержало проект», — сообщили в администрации Октябрьского района.
На улице Мира в поселке уже ведутся работы по благоустройству территории будущего парка площадью 1152 квадратных метра. Строительство объекта находится на завершающем этапе, выполнено уже 91% работ. Установлены тротуарная плитка, бордюрные камни, а также малые архитектурные формы, включая оригинальные лавки и крытые мангалы.
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