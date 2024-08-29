29 августа 2024

В районе ХМАО завершают строить уникальный этнопарк

В Октябрьском районе ХМАО строят новый этнопарк по нацпроекту
© Служба новостей «URA.RU»
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Строители завершают работы в парке
Строители завершают работы в парке Фото:

В поселке Шеркалы Октябрьского района скоро появится новый парк. Более двух третей жителей поселения проголосовали за его создание в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Из 1300 жителей 920 (70%) проголосовали за создание парка. Это означает, что практически всё взрослое население поддержало проект», — сообщили в администрации Октябрьского района.

На улице Мира в поселке уже ведутся работы по благоустройству территории будущего парка площадью 1152 квадратных метра. Строительство объекта находится на завершающем этапе, выполнено уже 91% работ. Установлены тротуарная плитка, бордюрные камни, а также малые архитектурные формы, включая оригинальные лавки и крытые мангалы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в крупнейшем экопарке Нижневартовска завершали строительство свадебной локации. Территория в первую очередь задумывалась как фотозона.

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В поселке Шеркалы Октябрьского района скоро появится новый парк. Более двух третей жителей поселения проголосовали за его создание в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». «Из 1300 жителей 920 (70%) проголосовали за создание парка. Это означает, что практически всё взрослое население поддержало проект», — сообщили в администрации Октябрьского района. На улице Мира в поселке уже ведутся работы по благоустройству территории будущего парка площадью 1152 квадратных метра. Строительство объекта находится на завершающем этапе, выполнено уже 91% работ. Установлены тротуарная плитка, бордюрные камни, а также малые архитектурные формы, включая оригинальные лавки и крытые мангалы. Ранее URA.RU рассказывало, что в крупнейшем экопарке Нижневартовска завершали строительство свадебной локации. Территория в первую очередь задумывалась как фотозона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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