01 сентября 2024
31 августа 2024

В тюменском селе открыли современную школу после капремонта. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в новой школе будет учиться 104 ученика
Всего в новой школе будет учиться 104 ученика Фото:

В селе Княжево (Тюменская область) после капитального ремонта открыли среднюю общеобразовательную школу №1. На торжественной линейке присутствовал губернатор Александр Моор. О том, как прозвенел первый звонок в обновленном учебном заведении — в фоторепортаже URA.RU.

Торжественную линейку в общеобразовательной школе №1 в селе Княжево посетил губернатор Александр Моор. Он выступил с обращением к ученикам
Торжественную линейку в общеобразовательной школе №1 в селе Княжево посетил губернатор Александр Моор. Он выступил с обращением к ученикам
Фото:
Школа рассчитана на 104 ученика. В ней предусмотрено 11 классов по 10 человек в каждом
Школа рассчитана на 104 ученика. В ней предусмотрено 11 классов по 10 человек в каждом
Фото:
Просторные кабинеты уже ждут своих учеников. По традиции первыми за парты сядут младшеклассники.
Просторные кабинеты уже ждут своих учеников. По традиции первыми за парты сядут младшеклассники.
Фото:
В школу закупили современное оборудование. Классы оснастили всем необходимым, включая компьютерную технику
В школу закупили современное оборудование. Классы оснастили всем необходимым, включая компьютерную технику
Фото:
В школе обновили спортивный зал. Во дворе оборудовали физкультурную площадку
В школе обновили спортивный зал. Во дворе оборудовали физкультурную площадку
Фото:
на входе в школу родителей и детей встречает тематическая фотозона. Каждый желающий мог сделать фото на память
на входе в школу родителей и детей встречает тематическая фотозона. Каждый желающий мог сделать фото на память
Фото:
Ученики пришли на линейку с цветами. Школьники ждут первого звонка
Ученики пришли на линейку с цветами. Школьники ждут первого звонка
Фото:
На базе школы открыли детский сад. В нем будет находиться до 20 воспитанников. раньше в селе не было садика и детей приходилось возить в соседнюю деревню
На базе школы открыли детский сад. В нем будет находиться до 20 воспитанников. раньше в селе не было садика и детей приходилось возить в соседнюю деревню
Фото:
Торжественное открытие состоялось. С 3 сентября дети начнут учиться уже в новых стенах прежней школы
Торжественное открытие состоялось. С 3 сентября дети начнут учиться уже в новых стенах прежней школы
Фото:

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В селе Княжево (Тюменская область) после капитального ремонта открыли среднюю общеобразовательную школу №1. На торжественной линейке присутствовал губернатор Александр Моор. О том, как прозвенел первый звонок в обновленном учебном заведении — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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