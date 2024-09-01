Всего в новой школе будет учиться 104 ученика
В селе Княжево (Тюменская область) после капитального ремонта открыли среднюю общеобразовательную школу №1. На торжественной линейке присутствовал губернатор Александр Моор. О том, как прозвенел первый звонок в обновленном учебном заведении — в фоторепортаже URA.RU.
Торжественную линейку в общеобразовательной школе №1 в селе Княжево посетил губернатор Александр Моор. Он выступил с обращением к ученикам
Школа рассчитана на 104 ученика. В ней предусмотрено 11 классов по 10 человек в каждом
Просторные кабинеты уже ждут своих учеников. По традиции первыми за парты сядут младшеклассники.
В школу закупили современное оборудование. Классы оснастили всем необходимым, включая компьютерную технику
В школе обновили спортивный зал. Во дворе оборудовали физкультурную площадку
на входе в школу родителей и детей встречает тематическая фотозона. Каждый желающий мог сделать фото на память
Ученики пришли на линейку с цветами. Школьники ждут первого звонка
На базе школы открыли детский сад. В нем будет находиться до 20 воспитанников. раньше в селе не было садика и детей приходилось возить в соседнюю деревню
Торжественное открытие состоялось. С 3 сентября дети начнут учиться уже в новых стенах прежней школы
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!