Суд смягчил на два года сроки фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха»

02 сентября 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

По решению суда, срок заключения Суханову, Бигаеву и Романовскому смягчен на два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мосгорсуд на два года смягчил приговор коммерческому директору компании «Осторожно, Media» и бывшему коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову и авторам telegram-канала «Тушите свет» Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву. В феврале их осудили от семи до 7,5 лет колонии за вымогательства у директора «Ростеха» Сергея Чемезова. «Суд смягчил на два года приговор коммерческому директору „Осторожно, Media“ Кириллу Суханову и авторам канала „Тушите свет“ Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». В этом году Суханов был приговорен к 7,5 года колонии, а Бигаев и Романовский к семи. После рассмотрения апелляции срок Кириллу Суханову был уменьшен до 5,5 лет, а Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву — до пяти лет колонии строгого режима. Апелляция рассматривалась в закрытом режиме без предварительного анонсирования, при этом судья исключила из зала группу поддержки. Кирилл Суханов и Ариан Романовский были задержаны в октябре 2022 года, а Тамерлан Бигаев — в ноябре того же года. Их обвиняют в вымогательстве Сергея Чемезова, в частности, связанном с публикациями в telegram-канале «Тушите свет». Следствие утверждает, что команда обвиняемых требовала деньги у Чемезова, предлагая в обмен прекратить публикацию негативных материалов о «Ростехе» в мессенджере Telegram. Суханов был задержан в момент получения 800 тысяч рублей от представителей Чемезова. При этом все фигуранты дела отрицают свою вину. Ксения Собчак ранее извинилась перед Сергеем Чемезовым и заявила, что не имеет отношения к действиям обвиняемых, так как те работали над собственным проектом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мосгорсуд на два года смягчил приговор коммерческому директору компании «Осторожно, Media» и бывшему коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову и авторам telegram-канала «Тушите свет» Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву. В феврале их осудили от семи до 7,5 лет колонии за вымогательства у директора «Ростеха» Сергея Чемезова. «Суд смягчил на два года приговор коммерческому директору „Осторожно, Media“ Кириллу Суханову и авторам канала „Тушите свет“ Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». В этом году Суханов был приговорен к 7,5 года колонии, а Бигаев и Романовский к семи. После рассмотрения апелляции срок Кириллу Суханову был уменьшен до 5,5 лет, а Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву — до пяти лет колонии строгого режима. Апелляция рассматривалась в закрытом режиме без предварительного анонсирования, при этом судья исключила из зала группу поддержки. Кирилл Суханов и Ариан Романовский были задержаны в октябре 2022 года, а Тамерлан Бигаев — в ноябре того же года. Их обвиняют в вымогательстве Сергея Чемезова, в частности, связанном с публикациями в telegram-канале «Тушите свет». Следствие утверждает, что команда обвиняемых требовала деньги у Чемезова, предлагая в обмен прекратить публикацию негативных материалов о «Ростехе» в мессенджере Telegram. Суханов был задержан в момент получения 800 тысяч рублей от представителей Чемезова. При этом все фигуранты дела отрицают свою вину. Ксения Собчак ранее извинилась перед Сергеем Чемезовым и заявила, что не имеет отношения к действиям обвиняемых, так как те работали над собственным проектом.