08 сентября 2024

Прохожие заставили жителя ХМАО извиняться на коленях перед девушкой за домогательства

Жители ХМАО защитили девушку от домогательств прохожего
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция устанавливает участников конфликта в Нижневартовске, где прохожие защитили девушку от домогательств мужчины
Полиция устанавливает участников конфликта в Нижневартовске, где прохожие защитили девушку от домогательств мужчины Фото:

В Нижневартовске двое парней защитили девушку от домогательств, они отбили югорчанку от мужчины, который приставал к ней на улице и заставили его извиняться на коленях. Инцидентом заинтересовалась полиция, силовики устанавливают участников конфликта.

«За [девушкой] увязался мужчина, начал к ней лезть обниматься, после начал целовать. […] На встречу шли двое парней, один из них начал пинать мужчину, при этом притягивая и пряча девушку за спину. […] Парни заставили встать мужчину на колени и просить прощения у девушки», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Предварительно, пристававший к югорчанке мужчина был нетрезв. В пресс-службе УМВД URA.RU сообщили, что полиция Нижневартовска проводит проверку

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В Нижневартовске двое парней защитили девушку от домогательств, они отбили югорчанку от мужчины, который приставал к ней на улице и заставили его извиняться на коленях. Инцидентом заинтересовалась полиция, силовики устанавливают участников конфликта. «За [девушкой] увязался мужчина, начал к ней лезть обниматься, после начал целовать. […] На встречу шли двое парней, один из них начал пинать мужчину, при этом притягивая и пряча девушку за спину. […] Парни заставили встать мужчину на колени и просить прощения у девушки», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Предварительно, пристававший к югорчанке мужчина был нетрезв. В пресс-службе УМВД URA.RU сообщили, что полиция Нижневартовска проводит проверку
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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