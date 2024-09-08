Прохожие заставили жителя ХМАО извиняться на коленях перед девушкой за домогательства

В Нижневартовске двое парней защитили девушку от домогательств, они отбили югорчанку от мужчины, который приставал к ней на улице и заставили его извиняться на коленях. Инцидентом заинтересовалась полиция, силовики устанавливают участников конфликта.
«За [девушкой] увязался мужчина, начал к ней лезть обниматься, после начал целовать. […] На встречу шли двое парней, один из них начал пинать мужчину, при этом притягивая и пряча девушку за спину. […] Парни заставили встать мужчину на колени и просить прощения у девушки», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Предварительно, пристававший к югорчанке мужчина был нетрезв. В пресс-службе УМВД URA.RU сообщили, что полиция Нижневартовска проводит проверку
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