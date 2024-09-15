«Город в панике»: жители Ростова пожаловались на ухудшение ситуации с пожарами

Жители Ростова сообщили о поднимающейся панике из-за пожаров в городе
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ростовской области поднимается паника среди местного населения
В Ростовской области поднимается паника среди местного населения Фото:

Жители Ростова-на-Дону выражают серьезную озабоченность в связи из-за ухудшения ситуации с пожарами в городе. Город охвачен паникой из-за недостатка пожарных машин и распространения дыма. Об этом сообщила местная жительница Зоя.

«Город горит с двух сторон — левый берег и Морской Чулек. Город в панике, пожарных машин не хватает. Весь дым идет в город», — заявила жительница изданию «Газета.Ru». По ее словам, ситуация с пожарами усугубляется ураганным ветром, который способствует быстрому распространению огня.

Другая жительница Анастасия, проживающая в центре Ростова-на-Дону, подтверждает, что задымление началось около полудня и к вечеру только усилилось. Она описывает дым, сильный запах гари и пепел, летящий повсюду.

Ранее стало известно, что большое возгорание произошло в Ростовской области, в результате чего Ростов-на-Дону и прилегающие территории оказались окутаны смогом и дымом. Исходящий с территории склада строительных материалов в Аксайском районе огонь быстро распространился, угрожая близлежащим жилым постройкам и порождая дополнительные очаги пожара в окружающих районах.

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Жители Ростова-на-Дону выражают серьезную озабоченность в связи из-за ухудшения ситуации с пожарами в городе. Город охвачен паникой из-за недостатка пожарных машин и распространения дыма. Об этом сообщила местная жительница Зоя. «Город горит с двух сторон — левый берег и Морской Чулек. Город в панике, пожарных машин не хватает. Весь дым идет в город», — заявила жительница изданию «Газета.Ru». По ее словам, ситуация с пожарами усугубляется ураганным ветром, который способствует быстрому распространению огня. Другая жительница Анастасия, проживающая в центре Ростова-на-Дону, подтверждает, что задымление началось около полудня и к вечеру только усилилось. Она описывает дым, сильный запах гари и пепел, летящий повсюду. Ранее стало известно, что большое возгорание произошло в Ростовской области, в результате чего Ростов-на-Дону и прилегающие территории оказались окутаны смогом и дымом. Исходящий с территории склада строительных материалов в Аксайском районе огонь быстро распространился, угрожая близлежащим жилым постройкам и порождая дополнительные очаги пожара в окружающих районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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