«Город в панике»: жители Ростова пожаловались на ухудшение ситуации с пожарами

Жители Ростова-на-Дону выражают серьезную озабоченность в связи из-за ухудшения ситуации с пожарами в городе. Город охвачен паникой из-за недостатка пожарных машин и распространения дыма. Об этом сообщила местная жительница Зоя.
«Город горит с двух сторон — левый берег и Морской Чулек. Город в панике, пожарных машин не хватает. Весь дым идет в город», — заявила жительница изданию «Газета.Ru». По ее словам, ситуация с пожарами усугубляется ураганным ветром, который способствует быстрому распространению огня.
Другая жительница Анастасия, проживающая в центре Ростова-на-Дону, подтверждает, что задымление началось около полудня и к вечеру только усилилось. Она описывает дым, сильный запах гари и пепел, летящий повсюду.
Ранее стало известно, что большое возгорание произошло в Ростовской области, в результате чего Ростов-на-Дону и прилегающие территории оказались окутаны смогом и дымом. Исходящий с территории склада строительных материалов в Аксайском районе огонь быстро распространился, угрожая близлежащим жилым постройкам и порождая дополнительные очаги пожара в окружающих районах.
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