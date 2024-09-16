В Екатеринбурге днем 16 сентября на улице Челюскинцев крупный пожар охватил заброшенный склад. На данный момент площадь возгорания составляет 250 квадратных метров, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 14:52 поступило сообщение о пожаре по ул. Челюскинцев. По оперативной информации, на площади 250 квадратных метров горит неэксплуатируемое складское здание», — пояснили в ведомстве. Ликвидировать пожар прибыли 21 специалист и семь единиц спецтехники.
По словам очевидца, дым от пожара видно даже из центра города. «Дым окутал все небо, его видно невооруженным взглядом из центра», — сказал собеседник.
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