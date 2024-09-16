«Дым видно из центра»: огромный пожар охватил заброшенный склад в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге загорелся заброшенный склад, работает МЧС

16 сентября 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

На место оперативно прибыли спасатели (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге днем 16 сентября на улице Челюскинцев крупный пожар охватил заброшенный склад. На данный момент площадь возгорания составляет 250 квадратных метров, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 14:52 поступило сообщение о пожаре по ул. Челюскинцев. По оперативной информации, на площади 250 квадратных метров горит неэксплуатируемое складское здание», — пояснили в ведомстве. Ликвидировать пожар прибыли 21 специалист и семь единиц спецтехники. По словам очевидца, дым от пожара видно даже из центра города. «Дым окутал все небо, его видно невооруженным взглядом из центра», — сказал собеседник. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 16 сентября на улице Челюскинцев крупный пожар охватил заброшенный склад. На данный момент площадь возгорания составляет 250 квадратных метров, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 14:52 поступило сообщение о пожаре по ул. Челюскинцев. По оперативной информации, на площади 250 квадратных метров горит неэксплуатируемое складское здание», — пояснили в ведомстве. Ликвидировать пожар прибыли 21 специалист и семь единиц спецтехники. По словам очевидца, дым от пожара видно даже из центра города. «Дым окутал все небо, его видно невооруженным взглядом из центра», — сказал собеседник.