«Дым видно из центра»: огромный пожар охватил заброшенный склад в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге загорелся заброшенный склад, работает МЧС
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На место оперативно прибыли спасатели (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 16 сентября на улице Челюскинцев крупный пожар охватил заброшенный склад. На данный момент площадь возгорания составляет 250 квадратных метров, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 14:52 поступило сообщение о пожаре по ул. Челюскинцев. По оперативной информации, на площади 250 квадратных метров горит неэксплуатируемое складское здание», — пояснили в ведомстве. Ликвидировать пожар прибыли 21 специалист и семь единиц спецтехники.

По словам очевидца, дым от пожара видно даже из центра города. «Дым окутал все небо, его видно невооруженным взглядом из центра», — сказал собеседник.

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В Екатеринбурге днем 16 сентября на улице Челюскинцев крупный пожар охватил заброшенный склад. На данный момент площадь возгорания составляет 250 квадратных метров, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 14:52 поступило сообщение о пожаре по ул. Челюскинцев. По оперативной информации, на площади 250 квадратных метров горит неэксплуатируемое складское здание», — пояснили в ведомстве. Ликвидировать пожар прибыли 21 специалист и семь единиц спецтехники. По словам очевидца, дым от пожара видно даже из центра города. «Дым окутал все небо, его видно невооруженным взглядом из центра», — сказал собеседник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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