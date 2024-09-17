17 сентября 2024

Торги по продаже московской квартиры топ-менеджера семьи Дубровских остановлены

Торги по квартире менеджера семьи экс-губернатора Дубровского Павлюка остановили
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обход Борисом Дубровским мест строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС на набережной реки Миасс возле цирка. Челябинск, средний палец, передерий виталий, жест рукой, павлюк алексей, дубровский борис
Павлюк (в центре) несколько лет руководил главным активом Дубровских — ПО «Монтажник» Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Торги по продаже трехкомнатной квартиры в доме на Дмитровском шоссе Москвы менеджера семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Алексея Павлюка остановлены. Информация об этом появилась на сервисе СБИС. Жилье Павлюка, отбывающего срок за мошенничество и признанного банкротом, хотели продать за 52 миллиона 465 тысяч рублей.

«Данное имущество находится под арестом, наложенным постановлением Тракторозаводского районного суда. Конкурсному управляющему отказано в принятии к рассмотрению заявления о снятии ареста. Принято решение о приостановке торгов», — говорится в сообщении конкурсного управляющего Андрея Горлатова.

Несколько лет Павлюк руководил ПО «Монтажник», главным активом Дубровских. Сейчас компания обанкрочена. Финансово несостоятельными также признаны Борис Дубровский и его сын Александр. Павлюк был обанкрочен, когда уже находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве, уходе от налогов и невыплате зарплаты. Тогда же в рамках уголовного дела на его квартиру в Москве наложили арест.

В настоящее время Павлюк отбывает срок в одной из колоний Копейска. Общая сумма его долгов превышает 900 млн рублей. Квартиру собирались продать для расчета с кредиторами. Представители Дубровского со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Торги по продаже трехкомнатной квартиры в доме на Дмитровском шоссе Москвы менеджера семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Алексея Павлюка остановлены. Информация об этом появилась на сервисе СБИС. Жилье Павлюка, отбывающего срок за мошенничество и признанного банкротом, хотели продать за 52 миллиона 465 тысяч рублей. «Данное имущество находится под арестом, наложенным постановлением Тракторозаводского районного суда. Конкурсному управляющему отказано в принятии к рассмотрению заявления о снятии ареста. Принято решение о приостановке торгов», — говорится в сообщении конкурсного управляющего Андрея Горлатова. Несколько лет Павлюк руководил ПО «Монтажник», главным активом Дубровских. Сейчас компания обанкрочена. Финансово несостоятельными также признаны Борис Дубровский и его сын Александр. Павлюк был обанкрочен, когда уже находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве, уходе от налогов и невыплате зарплаты. Тогда же в рамках уголовного дела на его квартиру в Москве наложили арест. В настоящее время Павлюк отбывает срок в одной из колоний Копейска. Общая сумма его долгов превышает 900 млн рублей. Квартиру собирались продать для расчета с кредиторами. Представители Дубровского со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...