Торги по продаже московской квартиры топ-менеджера семьи Дубровских остановлены

Торги по квартире менеджера семьи экс-губернатора Дубровского Павлюка остановили

18 сентября 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

Павлюк (в центре) несколько лет руководил главным активом Дубровских — ПО «Монтажник» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Торги по продаже трехкомнатной квартиры в доме на Дмитровском шоссе Москвы менеджера семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Алексея Павлюка остановлены. Информация об этом появилась на сервисе СБИС. Жилье Павлюка, отбывающего срок за мошенничество и признанного банкротом, хотели продать за 52 миллиона 465 тысяч рублей. «Данное имущество находится под арестом, наложенным постановлением Тракторозаводского районного суда. Конкурсному управляющему отказано в принятии к рассмотрению заявления о снятии ареста. Принято решение о приостановке торгов», — говорится в сообщении конкурсного управляющего Андрея Горлатова. Несколько лет Павлюк руководил ПО «Монтажник», главным активом Дубровских. Сейчас компания обанкрочена. Финансово несостоятельными также признаны Борис Дубровский и его сын Александр. Павлюк был обанкрочен, когда уже находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве, уходе от налогов и невыплате зарплаты. Тогда же в рамках уголовного дела на его квартиру в Москве наложили арест. В настоящее время Павлюк отбывает срок в одной из колоний Копейска. Общая сумма его долгов превышает 900 млн рублей. Квартиру собирались продать для расчета с кредиторами. Представители Дубровского со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Торги по продаже трехкомнатной квартиры в доме на Дмитровском шоссе Москвы менеджера семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Алексея Павлюка остановлены. Информация об этом появилась на сервисе СБИС. Жилье Павлюка, отбывающего срок за мошенничество и признанного банкротом, хотели продать за 52 миллиона 465 тысяч рублей. «Данное имущество находится под арестом, наложенным постановлением Тракторозаводского районного суда. Конкурсному управляющему отказано в принятии к рассмотрению заявления о снятии ареста. Принято решение о приостановке торгов», — говорится в сообщении конкурсного управляющего Андрея Горлатова. Несколько лет Павлюк руководил ПО «Монтажник», главным активом Дубровских. Сейчас компания обанкрочена. Финансово несостоятельными также признаны Борис Дубровский и его сын Александр. Павлюк был обанкрочен, когда уже находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве, уходе от налогов и невыплате зарплаты. Тогда же в рамках уголовного дела на его квартиру в Москве наложили арест. В настоящее время Павлюк отбывает срок в одной из колоний Копейска. Общая сумма его долгов превышает 900 млн рублей. Квартиру собирались продать для расчета с кредиторами. Представители Дубровского со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.