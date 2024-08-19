Квартира топ-менеджера челябинского экс-губернатора Дубровского уйдет с молотка

20 августа 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Алексей Павлюк узнает о результатах торгов в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Трехкомнатная квартира в доме на Дмитровском шоссе Москвы, принадлежавшая менеджеру семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского выставлена на торги. Информация об этом появилась на сервисе СБИС. Сам Алексей Павлюк отбывает срок за мошенничество и обанкротился в СИЗО. «Квартира по адресу г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 13, кв. 155, общая площадь 142,5 квадратных метра. Начальная цена 52 млн 465 тысяч рублей. Заявки принимаются до 17 сентября 2024 года, торги назначены на 18 сентября», — сообщается в публикации. Жилье расположено на шестом этаже 28-этажного дома. Павлюк несколько лет работал в ЗАО «Инвестиционная группа «РВМ Капитал» и руководил ПО «Монтажник», главным активом Дубровских. В июле 2021 года Павлюка задержали в Москве и этапировали в Челябинск. К тому времени «Монтажник» был обанкрочен. Павлюку предъявили обвинение в мошенничестве, уходе от налогов и невыплате зарплаты. Пока шли следственные действия, топ-менеджера признали банкротом из-за долгов в несколько сотен миллионов рублей. В итоге Павлюк был осужден на 3,5 года общего режима за злоупотребление полномочиями, мошенничество, растрату и фальсификацию доказательства по гражданскому делу. Сам он на суде заявил, что действовал так, как ему велели Дубровские, обвинив семью бывшего главы региона в развале компании. Из-за финансового краха «Монтажника» банкротом признан Борис Дубровский, а также его сын Александр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трехкомнатная квартира в доме на Дмитровском шоссе Москвы, принадлежавшая менеджеру семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского выставлена на торги. Информация об этом появилась на сервисе СБИС. Сам Алексей Павлюк отбывает срок за мошенничество и обанкротился в СИЗО. «Квартира по адресу г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 13, кв. 155, общая площадь 142,5 квадратных метра. Начальная цена 52 млн 465 тысяч рублей. Заявки принимаются до 17 сентября 2024 года, торги назначены на 18 сентября», — сообщается в публикации. Жилье расположено на шестом этаже 28-этажного дома. Павлюк несколько лет работал в ЗАО «Инвестиционная группа «РВМ Капитал» и руководил ПО «Монтажник», главным активом Дубровских. В июле 2021 года Павлюка задержали в Москве и этапировали в Челябинск. К тому времени «Монтажник» был обанкрочен. Павлюку предъявили обвинение в мошенничестве, уходе от налогов и невыплате зарплаты. Пока шли следственные действия, топ-менеджера признали банкротом из-за долгов в несколько сотен миллионов рублей. В итоге Павлюк был осужден на 3,5 года общего режима за злоупотребление полномочиями, мошенничество, растрату и фальсификацию доказательства по гражданскому делу. Сам он на суде заявил, что действовал так, как ему велели Дубровские, обвинив семью бывшего главы региона в развале компании. Из-за финансового краха «Монтажника» банкротом признан Борис Дубровский, а также его сын Александр.