Жители восьми домов на Уралмаше в Екатеринбурге выразили недовольство из-за ежедневных толп пациентов с симптомами ОРВИ в их закрытом дворе. Таким образом, в будни с восьми до 20 часов ожидающие прием собираются рядом с кабинетом неотложной помощи поликлиники №15.
«Во время ожидания приема больные дети играют на площадке вместе со здоровыми. Доступ во двор свободен благодаря охраннику поликлиники, который открывает калитку», — цитирует жителей «Четвертый канал».
Издание сообщило, что несмотря на уверения руководства медучреждения о законности соседства больницы с жилым двором, местные жители не намерены мириться с создавшейся ситуацией. Они планируют обратиться с жалобой в районную прокуратуру и Роспотребнадзор, чтобы прекратить «заразное паломничество».
Корреспондент URA.RU направил запрос для соответствующего комментария в Министерство здравоохранения Свердловской области. Ожидается ответ.
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