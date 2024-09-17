17 сентября 2024

Свердловчане возмутились нашествием заразных пациентов во дворах. Видео

Жители Уралмаша в Екатеринбурге пожаловались на нашествие пациентов с ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Травмпункт (вывески). Екатеринбург, регистратура, пациенты, травмпункт, указатель
Жители дворов на Уралмаше возмутились нашествием пациентов в соседнее учреждение (архивное фото) Фото:

Жители восьми домов на Уралмаше в Екатеринбурге выразили недовольство из-за ежедневных толп пациентов с симптомами ОРВИ в их закрытом дворе. Таким образом, в будни с восьми до 20 часов ожидающие прием собираются рядом с кабинетом неотложной помощи поликлиники №15.

«Во время ожидания приема больные дети играют на площадке вместе со здоровыми. Доступ во двор свободен благодаря охраннику поликлиники, который открывает калитку», — цитирует жителей «Четвертый канал».

Издание сообщило, что несмотря на уверения руководства медучреждения о законности соседства больницы с жилым двором, местные жители не намерены мириться с создавшейся ситуацией. Они планируют обратиться с жалобой в районную прокуратуру и Роспотребнадзор, чтобы прекратить «заразное паломничество».

Корреспондент URA.RU направил запрос для соответствующего комментария в Министерство здравоохранения Свердловской области. Ожидается ответ.

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Жители восьми домов на Уралмаше в Екатеринбурге выразили недовольство из-за ежедневных толп пациентов с симптомами ОРВИ в их закрытом дворе. Таким образом, в будни с восьми до 20 часов ожидающие прием собираются рядом с кабинетом неотложной помощи поликлиники №15. «Во время ожидания приема больные дети играют на площадке вместе со здоровыми. Доступ во двор свободен благодаря охраннику поликлиники, который открывает калитку», — цитирует жителей «Четвертый канал». Издание сообщило, что несмотря на уверения руководства медучреждения о законности соседства больницы с жилым двором, местные жители не намерены мириться с создавшейся ситуацией. Они планируют обратиться с жалобой в районную прокуратуру и Роспотребнадзор, чтобы прекратить «заразное паломничество». Корреспондент URA.RU направил запрос для соответствующего комментария в Министерство здравоохранения Свердловской области. Ожидается ответ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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