18 сентября 2024

Путин оставил западных производителей еды без рынка России на 2 года

© Служба новостей «URA.RU»
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В последний раз Путин продлевал эмбарго прошлой осенью
В последний раз Путин продлевал эмбарго прошлой осенью Фото:

Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2026 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560», — говорится в документе. Последний был представлен на сайте официального опубликования правовых актов.

Россия ввела продовольственное эмбарго в августе 2014 года в ответ на санкции западных стран. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. По мере сохранения санкций эти меры продлевались. В октябре прошлого года эмбарго было продлено на 2024 год, исключив из него молочную сыворотку для детских смесей, передает RT.

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Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2026 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560», — говорится в документе. Последний был представлен на сайте официального опубликования правовых актов. Россия ввела продовольственное эмбарго в августе 2014 года в ответ на санкции западных стран. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. По мере сохранения санкций эти меры продлевались. В октябре прошлого года эмбарго было продлено на 2024 год, исключив из него молочную сыворотку для детских смесей, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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