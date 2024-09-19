Житель Сургута Максим Мороз написал жалобу в прокуратуру на соседку по участку, которая сдает в аренду коттедж. Объявления о посуточной аренде данного загородного жилья размещены на популярных интернет-сервисах, об этом URA.RU сообщил югорчанин.
«Сосед сдает дачу с 2021 года. Там постоянно веселье и шум. Есть видео, где бутылки перелетают к нам через забор. Сосед говорит, что это его бизнес, который он не собирается закрывать. Написал жалобу по его деятельности в прокуратуру. Просил надзорный орган подать на нарушителя иск в суд о принудительном прекращении его права на земельный участок. От ведомства мне пришел ответ, что Росреестр провел поверку и не выявил никаких нарушений», — рассказал журналисту агентства Максим Мороз.
Сургутянин не собирает мириться с нарушителями покоя, поэтому обратился за помощью к властям муниципалитета. «Написал письмо в городскую администрацию — жду ответа. Буду бороться за свои права и дальше, поскольку считаю, земельные участки в дачном кооперативе предназначены для садоводства и личного отдыха, но никак не для коммерческих целей», — пояснил URA.RU Мороз.
Соседка по даче и арендодатель Ольга считает, что закон не нарушает. Приобрела участок с домом специально для сдачи его в аренду. «Исправно плачу налоги. Установила видеонаблюдение, чтобы смотреть за порядком. Вечером у меня запрещена громкая музыка. Да и там нет никаких шумных компаний. В основном арендуют дачу, чтобы попариться в бане. В свою очередь Максим установил камеры, которые просматривают мой участок. Это нарушение частной жизни. Но я ведь не хожу с жалобами по инстанциям. Моя цель — полюбовно договориться с человеком. Но Максим не идет на контакт и не предоставляет никаких доказательств нарушения его покоя», — прокомментировала ситуацию URA.RU жительница Сургута.
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