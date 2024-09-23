Жители ХМАО стали чаще брать кредиты в 2024 году, но урезали суммы займов. Представители ВТБ рассказали URA.RU, что на это повлияла высокая ключевая ставка.
«Они [югорчане] стали оформлять больше кредитов, но на меньшие суммы, снижая ежемесячный платеж и закредитованность. Так, с января по август прошлого года жители нашего округа заключили почти 24 тысяч кредитных договоров, а в этом году — около 30 тысяч. Однако, еще год назад усредненный размер кредита в нашем банке, включая ипотеку, авто и кредит наличными, составлял 1,16 млн рублей, теперь — 986 тысяч рублей», — рассказал агентству управляющий филиала банка в Югре Виталий Мосунов.
За первые восемь месяцев югорчане взяли в банке 23,4 миллиарда рублей. Это на 15% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. При этом число оформленных кредитов увеличилось на четверть.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО резко вырос объем сбережений на рублевых вкладах. Тенденцию связывают с увеличением кредитных ставок. До этого российские банки повысили их, не дожидаясь заседания ЦБ. Изменения произошли, например, в Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке и других финансовых организациях.
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