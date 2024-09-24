В Пермском крае будут судить убийцу девушки, ушедшей за червями

В суде рассмотрят дело об убийстве Александры Шелунцовой в поселке Яйва Александровского округа (Пермский край). В ее смерти обвиняют подростка, сообщили в пресс-службе следственного комитета Пермского края.
«Днем 20 апреля 2024 года несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения схватил потерпевшую за шею и потребовал отдать ему деньги и телефон. После этого совершил изнасилование. Опасаясь нести ответственность за совершение, он нанес ей удары деревянной палкой. Девушка скончалась на месте», — сказано в сообщении.
Затем подросток сбросил тело девушки в канаву, забрал ее мобильный телефон, ключи и банковскую карту и скрылся. Но на этом его преступления не заканчиваются. В этот же день он украл телефон у несовершеннолетней местной жительницы. Следственный комитет завершил расследование дела и передал его в суд.
Ранее URA.RU рассказало, что Александра Шелунцова пропала 20 апреля 2024 года. Она ушла копать червей для рыбалки и не вернулась. Позже ее нашли мертвой. В ее убийстве подозревают 15-летнего подростка, с которым Шелунцова была знакома.
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