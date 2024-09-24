«Автомобилист» в погоне за лидерством в КХЛ выиграл третий матч подряд. Видео

ХК «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске

24 сентября 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

«Автомобилист» удержал счет в третьем периоде (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Нефтехимик» из Нижнекамска в погоне за первым местом регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Гостевой матч прошел в Ледовом дворце «Нефтехим-Арена». Счет составил 1:2 (1:1; 0:1; 0:0), сообщает сайт khl.ru. В первом периоде команды обменялись шайбами. Первым отличился нападающий «Автомобилиста» Кертис Волк, который получил шайбу в ситуации один на один с вратарем соперника и пробил в ближний угол. Екатеринбуржцы забили этот гол в меньшинстве. Но к концовке периода «Нефтехимик» отыгрался, как только получил большинство 5 на 3. Форвард Александр Дергачев добил шайбу в ворота. Во втором периоде защитник Ник Эберт вывел «Автомобилист» вперед. Он пробил на силу с дальней дистанции. Это был единственный гол матча в равных составах. В третьем периоде уральцы удержали счет 1:2. После матча ХК «Автомобилист» опустился с первой на вторую строчку в регулярном чемпионате, но все еще идет на первом месте в восточной конференции с 13 очками. У лидера в общей таблице — «Локомотива» из Ярославля — столько же очков и матч в запасе. В прошлых турах «Автомобилист» одержал две сухие победы подряд. Сначала уральская команда выиграла у «Авангарда» в Омске — 0:3, а затем в Тольятти обыграла «Ладу» со счетом 0:1. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Нефтехимик» из Нижнекамска в погоне за первым местом регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Гостевой матч прошел в Ледовом дворце «Нефтехим-Арена». Счет составил 1:2 (1:1; 0:1; 0:0), сообщает сайт khl.ru. В первом периоде команды обменялись шайбами. Первым отличился нападающий «Автомобилиста» Кертис Волк, который получил шайбу в ситуации один на один с вратарем соперника и пробил в ближний угол. Екатеринбуржцы забили этот гол в меньшинстве. Но к концовке периода «Нефтехимик» отыгрался, как только получил большинство 5 на 3. Форвард Александр Дергачев добил шайбу в ворота. Во втором периоде защитник Ник Эберт вывел «Автомобилист» вперед. Он пробил на силу с дальней дистанции. Это был единственный гол матча в равных составах. В третьем периоде уральцы удержали счет 1:2. После матча ХК «Автомобилист» опустился с первой на вторую строчку в регулярном чемпионате, но все еще идет на первом месте в восточной конференции с 13 очками. У лидера в общей таблице — «Локомотива» из Ярославля — столько же очков и матч в запасе. В прошлых турах «Автомобилист» одержал две сухие победы подряд. Сначала уральская команда выиграла у «Авангарда» в Омске — 0:3, а затем в Тольятти обыграла «Ладу» со счетом 0:1.