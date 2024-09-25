Из центра Екатеринбурга уберут трамвайные пути

Из центра Екатеринбурга уберут остатки трамвайных путей на перекрестке
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Трамвайные пути на перекрестке улиц 8 Марта-Малышева. Екатеринбург, перекресток 8марта малышева, трамвайные пути
Рельсы планируют убрать до 10 ноября Фото:

В Екатеринбурге уберут остатки трамвайных линий на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в ходе ремонта дороги. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Во время ремонта дорожного полотна на улице Малышева, который как раз сейчас завершается, планируется убрать остатки трамвайных рельсов на перекрестке улиц Малышева — 8 Марта», — пояснили в горадминистрации. Подрядчик не называет точную дату завершения работ, однако контракт у него до 10 ноября 2024-го.

Речь идет о рельсах, которые проложили еще в 1929 году, а в 1986-м разобрали из-за строительства станции метро на площади 1905 года. Часть путей не убрали, закатав их под асфальт, а трамваи распределили по веткам на улицах Московская и Луначарского.

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В Екатеринбурге уберут остатки трамвайных линий на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в ходе ремонта дороги. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Во время ремонта дорожного полотна на улице Малышева, который как раз сейчас завершается, планируется убрать остатки трамвайных рельсов на перекрестке улиц Малышева — 8 Марта», — пояснили в горадминистрации. Подрядчик не называет точную дату завершения работ, однако контракт у него до 10 ноября 2024-го. Речь идет о рельсах, которые проложили еще в 1929 году, а в 1986-м разобрали из-за строительства станции метро на площади 1905 года. Часть путей не убрали, закатав их под асфальт, а трамваи распределили по веткам на улицах Московская и Луначарского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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