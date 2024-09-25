Из центра Екатеринбурга уберут трамвайные пути

Из центра Екатеринбурга уберут остатки трамвайных путей на перекрестке

Рельсы планируют убрать до 10 ноября Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге уберут остатки трамвайных линий на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в ходе ремонта дороги. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Во время ремонта дорожного полотна на улице Малышева, который как раз сейчас завершается, планируется убрать остатки трамвайных рельсов на перекрестке улиц Малышева — 8 Марта», — пояснили в горадминистрации. Подрядчик не называет точную дату завершения работ, однако контракт у него до 10 ноября 2024-го.

Речь идет о рельсах, которые проложили еще в 1929 году, а в 1986-м разобрали из-за строительства станции метро на площади 1905 года. Часть путей не убрали, закатав их под асфальт, а трамваи распределили по веткам на улицах Московская и Луначарского.