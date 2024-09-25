Полицию Ревды возглавил сыщик, раскрывший десятки громких дел. Фото

Подполковник Лаздынь возглавил полицию Ревды
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
К новым обязанностям офицер приступит с 1 октября Фото:
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Полицию Ревды (Свердловская область) возглавил руководитель отдела по борьбе с мошенничеством свердловского ГУ МВД, подполковник Артем Лаздынь, раскрывший десятки резонансных дел. Об этом URA.RU сообщил официальный представитель свердловской полиции, полковник Валерий Горелых.

Приказ о назначении подписал начальник регионального полицейского главка Александр Мешков. «Офицер очень ответственный, открыт для диалога со СМИ и иными институтами гражданского общества, и, безусловно, достойный для выдвижения на вышестоящую должность. Уверен, жители Ревды почувствуют уже в ближайшее время ветер перемен. Пожелаем ему удачи», — прокомментировал Валерий Горелых. Подполковник приступит к новым обязанностям с 1 октября.

Лаздынь родился в 1981 году. Он служит в правоохранительных органах с 2005 года. Карьеру начинал в УБОП. Затем перешел в уголовный розыск Чкаловского РУВД, был в «горячей точке». Имеет награды «За отличие в службе» II и III степени.

Лаздынь руководил отделом по борьбе с мошенничеством с 2020 года
Лаздынь руководил отделом по борьбе с мошенничеством с 2020 года
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Полицию Ревды (Свердловская область) возглавил руководитель отдела по борьбе с мошенничеством свердловского ГУ МВД, подполковник Артем Лаздынь, раскрывший десятки резонансных дел. Об этом URA.RU сообщил официальный представитель свердловской полиции, полковник Валерий Горелых. Приказ о назначении подписал начальник регионального полицейского главка Александр Мешков. «Офицер очень ответственный, открыт для диалога со СМИ и иными институтами гражданского общества, и, безусловно, достойный для выдвижения на вышестоящую должность. Уверен, жители Ревды почувствуют уже в ближайшее время ветер перемен. Пожелаем ему удачи», — прокомментировал Валерий Горелых. Подполковник приступит к новым обязанностям с 1 октября. Лаздынь родился в 1981 году. Он служит в правоохранительных органах с 2005 года. Карьеру начинал в УБОП. Затем перешел в уголовный розыск Чкаловского РУВД, был в «горячей точке». Имеет награды «За отличие в службе» II и III степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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