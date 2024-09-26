Пушилин: в освобожденном Украинске находятся до двух тысяч мирных жителей

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, пушилин денис
Пушилин заявил, что всем жителям освобожденного Украинска оказывается необходимая помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В освобожденном ВС РФ Украинске в ДНР находятся порядка двух тысяч мирных граждан, которым сейчас оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил глава Республики Денис Пушилин.

«До двух тысяч человек гражданского населения находится на данный момент в освобожденном Украинске», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что всем им на данный момент оказывается помощь.

Российские военные освободили Украинск 25 сентября, сообщил Денис Пушилин. На следующий день в Минобороны подтвердили эту информацию. Отмечается, что ВС РФ при этом также нанесли поражение боевой технике и живой силе бригад ВСУ в районах Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка, Леонидовки, Красноармейска и Тарасовки, передает «Национальная служба новостей».

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В освобожденном ВС РФ Украинске в ДНР находятся порядка двух тысяч мирных граждан, которым сейчас оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил глава Республики Денис Пушилин. «До двух тысяч человек гражданского населения находится на данный момент в освобожденном Украинске», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что всем им на данный момент оказывается помощь. Российские военные освободили Украинск 25 сентября, сообщил Денис Пушилин. На следующий день в Минобороны подтвердили эту информацию. Отмечается, что ВС РФ при этом также нанесли поражение боевой технике и живой силе бригад ВСУ в районах Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка, Леонидовки, Красноармейска и Тарасовки, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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