Пушилин: в освобожденном Украинске находятся до двух тысяч мирных жителей

26 сентября 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Пушилин заявил, что всем жителям освобожденного Украинска оказывается необходимая помощь Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В освобожденном ВС РФ Украинске в ДНР находятся порядка двух тысяч мирных граждан, которым сейчас оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил глава Республики Денис Пушилин. «До двух тысяч человек гражданского населения находится на данный момент в освобожденном Украинске», — заявил Пушилин в своем telegram-канале . Он добавил, что всем им на данный момент оказывается помощь. Российские военные освободили Украинск 25 сентября, сообщил Денис Пушилин. На следующий день в Минобороны подтвердили эту информацию. Отмечается, что ВС РФ при этом также нанесли поражение боевой технике и живой силе бригад ВСУ в районах Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка, Леонидовки, Красноармейска и Тарасовки, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В освобожденном ВС РФ Украинске в ДНР находятся порядка двух тысяч мирных граждан, которым сейчас оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил глава Республики Денис Пушилин. «До двух тысяч человек гражданского населения находится на данный момент в освобожденном Украинске», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что всем им на данный момент оказывается помощь. Российские военные освободили Украинск 25 сентября, сообщил Денис Пушилин. На следующий день в Минобороны подтвердили эту информацию. Отмечается, что ВС РФ при этом также нанесли поражение боевой технике и живой силе бригад ВСУ в районах Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка, Леонидовки, Красноармейска и Тарасовки, передает «Национальная служба новостей».